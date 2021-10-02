Первый тренер Ибрагимовича: «Однажды Златан украл велосипед»

Джонни Джилленсьо, первый тренер нападающего «Милана» , рассказал о начале карьеры шведа за «Мальме». Именно Джилленсьо убедил Златана не бросать футбол в юношеские годы.

Это кажется странным, но в 15 лет тело Ибрагимовича не было таким физически сильным. У него была отличная техника, да, он уже был очень хорош в этом. Однако физически сильным он стал позже.

Златан очень разный на поле и за его пределами. Он всегда ходил тренироваться возле своего дома, в Розенгарде. Если он не тренировался с нами, он ходил играть с друзьями там.

Однажды Златан украл велосипед у кого-то из тренерского штаба и на следующий день приехал на нём на тренировку… С ним не всегда было легко.