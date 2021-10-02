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Первый тренер Ибрагимовича: «Однажды Златан украл велосипед»

02 октября 2021, 11:00

Джонни Джилленсьо, первый тренер нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, рассказал о начале карьеры шведа за «Мальме». Именно Джилленсьо убедил Златана не бросать футбол в юношеские годы.

Это кажется странным, но в 15 лет тело Ибрагимовича не было таким физически сильным. У него была отличная техника, да, он уже был очень хорош в этом. Однако физически сильным он стал позже.

Златан очень разный на поле и за его пределами. Он всегда ходил тренироваться возле своего дома, в Розенгарде. Если он не тренировался с нами, он ходил играть с друзьями там.

Однажды Златан украл велосипед у кого-то из тренерского штаба и на следующий день приехал на нём на тренировку… С ним не всегда было легко.

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Все комментарии
Верг
Верг
02 октября в 15:19
Не украл, а отработал
Sexual Harassment
Sexual Harassment
02 октября в 13:14
Цыган. Не коня, так хоть велик.
Belgie2020
Belgie2020
02 октября в 12:29
Украл, потому что надо было брат!
Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 11:42
Так он из гетто же. Вообще удивительно, что сумел собрать мозги вовремя и стать человеком. Характер есть.
STVA 1
STVA 1
02 октября в 11:25
Ну бывает и такое
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 11:04
Сначала хотел быть велосипедистом
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