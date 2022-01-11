«Локомотив» намерен подписать Агаларова

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вчера, 20:07

«Локомотив» планирует подписать нападающего «Уфы» .

«„Локомотив“ до конца трансферного окна попытается купить Агаларова. Таким образом, клуб хочет компенсировать провал в переговорах по переходу Ивана Сергеева, который перешел в „Зенит“.

Главным препятствием остаётся сумма, за которую „Уфа“ планирует продать игрока: „Локомотив“ не готов платить 10 миллионов евро и ожидает снижения цены. „Железнодорожники“ хотят взять игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа», — утверждает источник.