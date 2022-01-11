«Локомотив» намерен подписать Агаларова

«Локомотив» планирует подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«„Локомотив“ до конца трансферного окна попытается купить Агаларова. Таким образом, клуб хочет компенсировать провал в переговорах по переходу Ивана Сергеева, который перешел в „Зенит“.
Главным препятствием остаётся сумма, за которую „Уфа“ планирует продать игрока: „Локомотив“ не готов платить 10 миллионов евро и ожидает снижения цены. „Железнодорожники“ хотят взять игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа», — утверждает источник.
Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ — 13 голов в 18 матчах.
Если он продаст Агаларова сейчас, то наверняка вылетит из РПЛ.
Но ведь Уфа и с Агаларовым всё равно стоит на вылет.
И если она с ним вылетит, то выручить приличных денег за этого игрока
уже не удастся.
Во-первых, это уже будет игрок ФНЛ, а во-вторых, у него контракт с Уфой
до конца 2022, так что летом цена на его трансфер в любом случае сильно упадёт, а если и летом его не продать, то он вообще в конце года уйдёт бесплатно..
Так что Газизова будут пытаться нагибать, и сильно..
Если он продаст Агаларова сейчас, то наверняка вылетит из РПЛ.
Но ведь Уфа и с Агаларовым всё равно стоит на вылет.
И если она с ним вылетит, то выручить приличных денег за этого игрока
уже не удастся.
Во-первых, это уже будет игрок ФНЛ, а во-вторых, у него контракт с Уфой
до конца 2022, так что летом цена на его трансфер в любом случае сильно упадёт, а если и летом его не продать, то он вообще в конце года уйдёт бесплатно..
Так что Газизова будут пытаться нагибать, и сильно..