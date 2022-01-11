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«Локомотив» намерен подписать Агаларова

вчера, 20:07

«Локомотив» планирует подписать нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«„Локомотив“ до конца трансферного окна попытается купить Агаларова. Таким образом, клуб хочет компенсировать провал в переговорах по переходу Ивана Сергеева, который перешел в „Зенит“.

Главным препятствием остаётся сумма, за которую „Уфа“ планирует продать игрока: „Локомотив“ не готов платить 10 миллионов евро и ожидает снижения цены. „Железнодорожники“ хотят взять игрока в аренду с возможностью дальнейшего выкупа», — утверждает источник.

Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ — 13 голов в 18 матчах.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 03:46
Возможно трансфер нужен и самой Уфе.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
А он то сам планирует?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:05
Если так будут жадничать то и с Агаларовым тоже переговоры провалят. 10 млн евро за лучшего бомбардира РПЛ это нормальная цена.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:28
Если Краснодар не перехватит или Цска
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:18
Дык я понял! Вот если провернет то можно и похлопать)))
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Вот мой комментарий на эту тему , - " Это было бы здорово" .

А дальше всё что ты написал мне , это уже были лично твои фантазии. Я нигде не сравнивал Агаларова с Сергеевым , и нигде не говорил о каких-то заговорах между РЖД и Газпромом . Ты всё что мне написал , - это личные твои фантазии. И почему это вообще ты мне написал про какие-то тёрки между РЖД и Газпромом , Сергеева с Агаларовым . Я же ничего об этом даже не упомянул ни словом !!!
Толя , пожалуйста давай оставим этот диалог. Я уважаю твоё мнение, но сейчас просто не могу понять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:30
А речь то и не об этом. Вникни в смысл моего ответа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:30
А новость в заметке про что.? Локо вел переговоры с Сергеевым. Так что претензии не ко мне, а к автору этой новости. И я реагирую на новость в соответствии с ее содержанием. Извини , старик, но ты забываешь банальную истину. В бизнесе и в футболе, а это какой никакой бизнес не бывает друзей. И "тягаться" будет не РЖД с Газпромом, а Локо с Зенитом. Ты или идеалист , или забыл какие терки были между Локо и Зенитом? Наконец, у меня не меньше оснований обвинить тебя в наивности, чем у тебя оснований подозревать меня в склонности к фантазиям. Я надеюсь наш диалог не вышел за рамки беседы двух джентльменов ( джигитов или аксакалов). При этом я имею право и основания реагировать на новость именно так как я ее воспринимаю. Удачи!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:22
Но Локо еще не провернул трансфер!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:15
Дружище, почему ты всегда додумываешь или фантазируешь сам . Может стоит дождаться фактов.
Какой Локо вёл переговоры с с Сергеевым , если он в Зените по факту .И Агаларов совсем ещё не игрок Локомотива. И я никогда и не где не сравнивал этих двух игроков. И не вижу никакого противостояния между Локо и Зенитом , за Агаларова и Сергеева . А если уж дело пойдёт на то кто кого хотел, тот того и приобрёл или приобретёт. И уж с Газпромом тягаться никто не будет , и тем более РЖД. Я надеюсь по факту ты всё сам поймёшь. И не надо везде искать какой-то заговор и злой умысел. Ведь Сергеев ещё совсем не Холанд, а Агаларов вообще не Роналдо, чтобы мутить какие-то заговоры и такие интриги из-за котов в мешке. И в руководстве клуба РЖД и Газпрома нет Баба - яги и Кащея бессмертного . Спасибо за понимание.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:16
Покупайте,не чего жадничать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Без Агаларова Уфа отправится в ФНЛ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 21:10
Во-первых, Шамилю наплевать на интересы ФК Уфа. А во-вторых за определенную суму он готов и нагибаться, если начнут "нагибать"
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:10
За 10 млн можно и трах негров купить какого-нибудь !
particular
particular
вчера в 21:06
Похоже, попытка компенсировать один переговорный провал завершится ещё одним провалом...
kust07
kust07
вчера в 21:04
Для карьеры Агаларова это не плохо. Может и в сборной России скоро его увидим
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:01
Такая стратегия: продать за 10 миллионов рублей Смолова и купить за 10 миллионов евро Агаларова (или чуть меньше 10 миллионов).
баск
баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Я имел ввиду с точки зрения интересов ФК Уфа..))

Хотя и с точки зрения его личных интересов всё то же самое- его будут нагибать,
и будет любопытно посмотреть, за сколько ему вообще удастся продать игрока.
Получится наглядная иллюстрация степени акулоподобности современного российского футбольного капитализма..)))
gentlewolf
gentlewolf ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:55
Возможно, пример - наш бывший (и ваш) Панченко.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:51
А почему "все, что ни сделай плохо"? Продай Агаларова сейчас, положи( n ) евриков в карман и радуйся жизни. Что ж тут плохого. Он с каждого трансфера наваривает не хило.
1bear
1bear
вчера в 20:51
Рангник уделал Локо - какой им Агаларов?слушайте "валенки")))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gentlewolf (раскрыть)
вчера в 20:49
А Сергеев это даже не кот, а мышонок и не в мешке, а в норке.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 20:46, ред.
Агаларов ваш - все еще пока кот в мешке.
Сколько таких "выстреливших" было уже, в контратакующей манере забивали большинство голов автобусной команды а перейдя в атакующую топ команду - скисали.
Не факт что заиграет.
баск
баск
вчера в 20:46
У Газизова ситуация цугцванга- что ни сделай, всё плохо..

Если он продаст Агаларова сейчас, то наверняка вылетит из РПЛ.

Но ведь Уфа и с Агаларовым всё равно стоит на вылет.
И если она с ним вылетит, то выручить приличных денег за этого игрока
уже не удастся.
Во-первых, это уже будет игрок ФНЛ, а во-вторых, у него контракт с Уфой
до конца 2022, так что летом цена на его трансфер в любом случае сильно упадёт, а если и летом его не продать, то он вообще в конце года уйдёт бесплатно..

Так что Газизова будут пытаться нагибать, и сильно..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:43
Я надеюсь ты внимательно прочитал всю новость. Локо вел переговоры по трансферу Сергеева. Значит , как я и говорил, Зенит тупо перебил этот переход, чтобы Сергеев не достался Локо. Возможно немцы перехитрили "русского" Миллера и Сергеев это был отвлекающий маневр. Зенит перехватил Сергеева у Локо и пока в Газпроме радостно потирают руки (не достался Сергеев конкуренту) Локо провернул трансфер Агаларова. Конечно Агаларов посильнее Сергеева. Во-первых на 5 лет моложе. Во-вторых , по агрессивнее и по результативнее Сергеева. Если это так, то я поаплодирую Локо. Обвели Газпром вокруг пальца.
Cat01
Cat01
вчера в 20:41
Желание есть а возможность???
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:36
Ну так то за агаларова очень много, каких то выразительных навыков или скилов по уровню я лично не заметил на 10 лямов, просто внезапно проснулось голевое чутьё, поймал кураж, насколько это надолго неизвестно
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:25
время покажет на, что способен этот парень из фк УФА...!?
berda2003
berda2003
вчера в 20:23
газизов не продаст - пока есть надежда остаться в рпл - если вылетят, сам будет всем предлагать...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 20:20
Погодите секунду. Вы хотите взять лучшего бомбардира лиги, внимание (!) С РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ дешевле, чем за 10М евро? Легионера бы взяли и за 15, лишь бы лучшим бомбардиром был! Тут только за паспорт извольте пятерку сверху накинуть, он на лимит легионеров не влияет. На месте Уфы не продавал бы дешево, а еще бы и 35% от последующей продажи прописал бы в договоре. Он молодой, если локо не купит сейчас. он уедет в европу летом и всё, паровоз ушел
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