Лапорта: «Дембеле важен для нас. Он останется, если согласится с условиями»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле.
Усман важен для нас, в концовке сезона он играл очень достойно. Главный тренер им очень доволен. Все заключается лишь в финансовой стороне вопроса. Мы уже рассказали ему об условиях нового договора, однако ответа от игрока так и не последовало. Однако мы сохраняем спокойствие, диалог продолжается. Если он согласится на предложенные условия, то останется в клубе.
Ранее появились слухи об интересе к игроку из АПЛ.
Я не говорю, что Барса всегда поступала правильно в подобных ситуациях, но сейчас всё разумно.
Дембеле сам не хочет уходить, поэтому и надеется до последнего.
Вообще подобные ситуации сейчас редки в футболе.
Я не говорю, что Барса всегда поступала правильно в подобных ситуациях, но сейчас всё разумно.
Дембеле сам не хочет уходить, поэтому и надеется до последнего.
Вообще подобные ситуации сейчас редки в футболе.