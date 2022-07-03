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Лапорта: «Дембеле важен для нас. Он останется, если согласится с условиями»

03 июля 2022, 08:54

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле.

Усман важен для нас, в концовке сезона он играл очень достойно. Главный тренер им очень доволен. Все заключается лишь в финансовой стороне вопроса. Мы уже рассказали ему об условиях нового договора, однако ответа от игрока так и не последовало. Однако мы сохраняем спокойствие, диалог продолжается. Если он согласится на предложенные условия, то останется в клубе.

Ранее появились слухи об интересе к игроку из АПЛ.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
03 июля в 10:49
Чувствую, топтать он хотел ваши условия...
Gahi
Gahi
03 июля в 09:14
Нужно искать компромисс между сторонами для этого соглашения.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 июля в 09:13, ред.
Барселона стоит на своём до последнего и это правильно.
Я не говорю, что Барса всегда поступала правильно в подобных ситуациях, но сейчас всё разумно.
Дембеле сам не хочет уходить, поэтому и надеется до последнего.
Вообще подобные ситуации сейчас редки в футболе.
7hnukbjuw778
7hnukbjuw778
03 июля в 08:57
сложное положение, чтобы оставить нужно раскошелиться...
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