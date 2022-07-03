Лапорта: «Дембеле важен для нас. Он останется, если согласится с условиями»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу ситуации с контрактом нападающего .

Усман важен для нас, в концовке сезона он играл очень достойно. Главный тренер им очень доволен. Все заключается лишь в финансовой стороне вопроса. Мы уже рассказали ему об условиях нового договора, однако ответа от игрока так и не последовало. Однако мы сохраняем спокойствие, диалог продолжается. Если он согласится на предложенные условия, то останется в клубе.