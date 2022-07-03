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Пеннант: «Фодену и Грилишу нужно подумать о своей репутации»

03 июля 2022, 08:21

Бывший игрок «Арсенала» Джермэйн Пеннант полагает, что футболисты «Манчестер Сити» Фил Фоден и Джек Грилиш должны следить за своей репутацией более внимательно.

Когда ты известен, нужно грамотнее себя вести. Им нужно обратить на это внимание, показать больше дисциплины. Они должны понимать, как их поступки будет трактовать пресса, как на это отреагирует общество. Репутация важна.

На высшем уровне от них требуется профессионализм. Могут возникнуть проблемы, поскольку их репутация говорит за себя. Даже если они не делают ничего постыдного, то обязательно найдется человек, якобы свидетельствующий об обратном.

В течение сезона они должны поддерживать оптимальную форму, однако если они вернутся к предсезонным сборам с лишним весом, то это просто глупо. Подмоченная репутация заставит людей поверить во что угодно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 08:49
Публичные люди должны быть более собранными и более дисциплинированы.
Juventus CR7
Juventus CR7
03 июля в 08:49
Все дело в том что деньги это весь стимул нынешних молодых игроков. К примеру етих двух игроков, купили с команд где они как раз показали себя, засветили для того чтобы их увидели. Затем происходит то что попадая игрок в хорошую команду получают такие контракты что голова идёт кругом. И развитие игрока в концепции игры в футбол в большинстве случаев остаётся на нынешнем уровне а то и понижается. Вывод один, необходимо подписав игрока делать зарплату ту что у него была. Затем показав себя в новой команде, не сразу а постепенно поднимать. И от этого будут выигрывать две стороны.
e9gyjc4ykg4z
e9gyjc4ykg4z
03 июля в 08:48
О репутации они просто не думают
Василий 50
Василий 50
03 июля в 08:46
Какая ещё репутация?
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 08:34
Репутация,поважнее денег,иногда!!! Это касается наших футболистов тоже,Кокорин с Мамаевым например!!! Личности публичные все-таки!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
03 июля в 08:24
В нынешнее время репутация на втором плане, главное жирный контракт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 08:24
Не надо их стыдить...
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