Пеннант: «Фодену и Грилишу нужно подумать о своей репутации»

Бывший игрок «Арсенала» полагает, что футболисты «Манчестер Сити» и должны следить за своей репутацией более внимательно.

Когда ты известен, нужно грамотнее себя вести. Им нужно обратить на это внимание, показать больше дисциплины. Они должны понимать, как их поступки будет трактовать пресса, как на это отреагирует общество. Репутация важна.

На высшем уровне от них требуется профессионализм. Могут возникнуть проблемы, поскольку их репутация говорит за себя. Даже если они не делают ничего постыдного, то обязательно найдется человек, якобы свидетельствующий об обратном.

В течение сезона они должны поддерживать оптимальную форму, однако если они вернутся к предсезонным сборам с лишним весом, то это просто глупо. Подмоченная репутация заставит людей поверить во что угодно.