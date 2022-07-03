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Роналду хочет уйти из МЮ, поскольку не чувствует амбиций клуба

03 июля 2022, 12:09

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста Жорже Мендеш уже сообщил об этом клубу.

Однако это не значит, что Роналду однозначно покинет «дьяволов» этим летом. Футболист хотел бы, чтобы клуб рассмотрел возможные предложения о трансфере португальца.

Роналду не хочет оставаться в МЮ, поскольку клуб к июлю не приобрел новых игроков, это разочаровывает Роналду и заставляет его думать об отсутствии амбиций у команды. Однако проблем с новым главным тренером Эриком тен Хагом у португальца нет, он придерживается высокого мнения о наставнике.

Ранее стала известна позиция клуба по данному вопросу.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 20:27
идти-то уже некуда ...
Bensurr
Bensurr
03 июля в 20:11
Амбиции у мю есть Уэбб вернулся в судейскую
амурец
амурец
03 июля в 17:25
Его можно понять пять ЛЧ с двумя клубами
амурец
амурец ответ shlomo2 (раскрыть)
03 июля в 17:23
Месси забьет 16 ? Это новый анекдот?
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Elliada (раскрыть)
03 июля в 15:16
Он любит внимание. Очевидно же. За это в принципе можно и не осуждать. Но его методы, это позор. Он выбрал такой путь.
Elliada
Elliada
03 июля в 14:59
За год в МЮ Роналду запомнился только скандалами. То на лавке истерил, то ребенка обидел, то в Португалию уехал перед важным матчем, то плюнул в одноклубника и т. д.

Это обычное поведение угасшей звезды в попытке привлечь к себе внимание. Когда неудачи на работе, ищет другие способы попасть в новости. У нас "звезды" также делают. Волочкова, Джигурда, Панин и прочая шалупонь подтверждают мои слова
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 июля в 14:12, ред.
Доброго времени Байкал-38.

Хотелось бы немного ответить на ваш посыл в сторону Рона .

Ну начну с банального, насчёт амбиций. Тут совсем дело не в личности самого Рона, а любого человека и спортсмена который хочет добиться успеха, признания, и каких-то рекордов без амбиций и того же эго (в хорошем его проявлении) просто не важно.

Амбиции и эго становятся стимулом для покарения тех или иных высот в жизни, и чем больше их будет у человека тем больше вершин он хочет покорить.

И то что Рон всегда стремится ставить те или иные рекорды и хочет завоёвывать больше трофеев, говорит лишь о его амбициях . И это почему-то считают многие как что-то ненормальным.

Какую командную игру Ювентуса развалил Рон ?!!

А насчёт его пребывания в Ювентусе и его убийства клуба, скажу вам просто - смотрите статистику Юве с Роном и без. Тоже самое и в мёртвом МЮ, кто вообще там забивал кроме Рона?!

Ну а про Кокорина вы как финансовый директор, высказались просто как экономист-профессионал. Который был бы уволен с первой же такой сделки. )

Спасибо вам за понимание, это было моё субъективное мнение. Всем Добра !
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait
03 июля в 14:00
Уже заявил бы открыто, отдамся любому клубу, который выступает в ЛЧ. А там и стату на пенальтях набьёт.
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 13:11
Зато у него много амбиций
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 13:01
Да пошел бы он!!! С@ска продуманная ищет вечно,где кубки урвать можно,нюх вот только подводит в последнее время!!!
shlomo2
shlomo2
03 июля в 12:27, ред.
Наверное боится, что Месси в следующем сезоне в ЛЧ забьет 16 голов и обойдет его в списке бомбордиров ЛЧ. Так что хочет перейти в клуб ЛЧ....:)))

Но, Бавария, Интер, Юве отказались. У Милана уже есть один пенсионер. Из Англии тоже вариантов нет. Шпоры купили Ришарлисона, Сити Холланда, остается Челси у которого как раз беда с форвардами. Но из за МЮ навряд ли перейдет.

ПСЖ якобы взял другой курс и больше не будет брать все что блестит.
Естественно не перейдет в Барсу и АТМ, но Реал? У них замены нет Бенземе. Вдруг обменяются с МЮ на Азара))).

Железный вариант это возвращение в Спортинг. Клуб будет играть в ЛЧ и на него нет давления. Из группы может выйдут, а Роналду свои 4-6 забьет.
Байкал-38
Байкал-38
03 июля в 12:21, ред.
У Роналду остались одни амбиции, да, он может сыграть хорошо, но перед этим надо долго отдыхать.

Тем более возникает проблема с его эго. Ведь он ломает командные действия и требует чтобы играли через него и только на него. Он требует чтобы все ему беспрекословно подчинялись, при этом он ни игроков ни тренеров ни во что не ставит.

Роналду развалил командную игру Ювентуса, "убил" и без того слабую игру МЮ и хочет свалить к следующей жертве.

Неужели есть глупцы, которые хотят купить Роналду и обречь на проблемы собственный клуб?

Уж лучше Кокорина купить, он хоть мешать команде не будет. Только тихо, молча лечиться и наслаждаться жизнью.
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 12:11
Пролетели мимо Лиги Чемпионов во многом благодаря ему.
Гость
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