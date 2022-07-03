Роналду хочет уйти из МЮ, поскольку не чувствует амбиций клуба

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03 июля 2022, 12:09

Нападающий хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста Жорже Мендеш уже сообщил об этом клубу.

Однако это не значит, что Роналду однозначно покинет «дьяволов» этим летом. Футболист хотел бы, чтобы клуб рассмотрел возможные предложения о трансфере португальца.

Роналду не хочет оставаться в МЮ , поскольку клуб к июлю не приобрел новых игроков, это разочаровывает Роналду и заставляет его думать об отсутствии амбиций у команды. Однако проблем с новым главным тренером у португальца нет, он придерживается высокого мнения о наставнике.

Ранее стала известна позиция клуба по данному вопросу.