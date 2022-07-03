Роналду хочет уйти из МЮ, поскольку не чувствует амбиций клуба

Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста Жорже Мендеш уже сообщил об этом клубу.
Однако это не значит, что Роналду однозначно покинет «дьяволов» этим летом. Футболист хотел бы, чтобы клуб рассмотрел возможные предложения о трансфере португальца.
Роналду не хочет оставаться в МЮ, поскольку клуб к июлю не приобрел новых игроков, это разочаровывает Роналду и заставляет его думать об отсутствии амбиций у команды. Однако проблем с новым главным тренером Эриком тен Хагом у португальца нет, он придерживается высокого мнения о наставнике.
Ранее стала известна позиция клуба по данному вопросу.
Тем более возникает проблема с его эго. Ведь он ломает командные действия и требует чтобы играли через него и только на него. Он требует чтобы все ему беспрекословно подчинялись, при этом он ни игроков ни тренеров ни во что не ставит.
Роналду развалил командную игру Ювентуса, "убил" и без того слабую игру МЮ и хочет свалить к следующей жертве.
Неужели есть глупцы, которые хотят купить Роналду и обречь на проблемы собственный клуб?
Уж лучше Кокорина купить, он хоть мешать команде не будет. Только тихо, молча лечиться и наслаждаться жизнью.
Тем более возникает проблема с его эго. Ведь он ломает командные действия и требует чтобы играли через него и только на него. Он требует чтобы все ему беспрекословно подчинялись, при этом он ни игроков ни тренеров ни во что не ставит.
Роналду развалил командную игру Ювентуса, "убил" и без того слабую игру МЮ и хочет свалить к следующей жертве.
Неужели есть глупцы, которые хотят купить Роналду и обречь на проблемы собственный клуб?
Уж лучше Кокорина купить, он хоть мешать команде не будет. Только тихо, молча лечиться и наслаждаться жизнью.
Но, Бавария, Интер, Юве отказались. У Милана уже есть один пенсионер. Из Англии тоже вариантов нет. Шпоры купили Ришарлисона, Сити Холланда, остается Челси у которого как раз беда с форвардами. Но из за МЮ навряд ли перейдет.
ПСЖ якобы взял другой курс и больше не будет брать все что блестит.
Естественно не перейдет в Барсу и АТМ, но Реал? У них замены нет Бенземе. Вдруг обменяются с МЮ на Азара))).
Железный вариант это возвращение в Спортинг. Клуб будет играть в ЛЧ и на него нет давления. Из группы может выйдут, а Роналду свои 4-6 забьет.
Но, Бавария, Интер, Юве отказались. У Милана уже есть один пенсионер. Из Англии тоже вариантов нет. Шпоры купили Ришарлисона, Сити Холланда, остается Челси у которого как раз беда с форвардами. Но из за МЮ навряд ли перейдет.
ПСЖ якобы взял другой курс и больше не будет брать все что блестит.
Естественно не перейдет в Барсу и АТМ, но Реал? У них замены нет Бенземе. Вдруг обменяются с МЮ на Азара))).
Железный вариант это возвращение в Спортинг. Клуб будет играть в ЛЧ и на него нет давления. Из группы может выйдут, а Роналду свои 4-6 забьет.