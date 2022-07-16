Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2022

«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ювентуса» Бернардески

16 июля 2022, 00:02

Пресс-служба «Торонто» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески.

Контракт с итальянцем подписан до лета 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Стоит отметить, что ранее в «Торонто» перешёл бывший капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье.

«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ювентуса» Бернардески

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 05:48
Пусть ему повезет!
Gahi
Gahi
16 июля в 05:23
Это однозначно усиление Лиги МЛС за этот год многие футболисты из топ-5 перебрались за океан. Чувствуется что идёт усиленная и качественная подготовка к чемпионату мира 2026 года.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
16 июля в 03:03
Мог бы ещё в Европе поиграть.
протон
протон
16 июля в 00:08
Классная страна и город, игра в свое удовольствие за хорошие деньги, шоу при заполненных трибунах - почему бы и нет?
Бернардески был отличным звеном Юве (Когда-то)! А сейчас виноват не он а этот переломный момент в клубе в общем! Не осуждаю его как бывшего игрока Юве!! Желаю успехов и новых трофеев в МЛС!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июля в 00:03
Слишком уж надолго
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 