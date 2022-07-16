«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ювентуса» Бернардески

Пресс-служба «Торонто» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески.
Контракт с итальянцем подписан до лета 2026 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Стоит отметить, что ранее в «Торонто» перешёл бывший капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье.
Бернардески был отличным звеном Юве (Когда-то)! А сейчас виноват не он а этот переломный момент в клубе в общем! Не осуждаю его как бывшего игрока Юве!! Желаю успехов и новых трофеев в МЛС!!
Бернардески был отличным звеном Юве (Когда-то)! А сейчас виноват не он а этот переломный момент в клубе в общем! Не осуждаю его как бывшего игрока Юве!! Желаю успехов и новых трофеев в МЛС!!