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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кристиана Эриксена

15 июля 2022, 17:12

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года.

Эриксен поделился эмоциями после трансфера в «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать выступать за эту команду. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — это потрясающее чувство.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:06
Радостно за этого мужика. Боец. И игрок крутой.

У МЮ куча игроков. Если Тен Хаг понимает что-то в футболе и сможет нормально их размещать на поле, то даже из этого состава можно многое выжать. А надо надеяться, что он именно что понимает) Состав того же Ливерпуля, который всех выносит, местами вызывает смех. Я в последнее время не следил почти за молодежкой, но вот эти Ганибалы Зиданы и Гарнеры должны же тоже играть. Ливерпуль спокойно использует Кертиса Эллиотта Арнольда и др. есть система, игроки знают, что делать и дают результат. У МЮ Сульшера не было системы. Командное движение было кошмарным. Сначала надо исправить этот бардак, а потом скупать все что движется. Но Френки бы желательно купить.
P.S. От позиционной игры Бруно порой вся команда с ума сходит.
Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:54
Обычные слова...
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
15 июля в 18:13
Португальского садовника на лавку чтоли?
STVA 1
STVA 1
15 июля в 18:06
надеюсь поможет МЮ
A.S.A
A.S.A
15 июля в 17:52
Главное чтоб со здоровьем проблем небыло
Romeo 777
Romeo 777 ответ karnager (раскрыть)
15 июля в 17:49
Де Брюнье в другой команде
karnager
karnager
15 июля в 17:38
Ничего себе. Конкурент Де Брюйне
nikoladolgov
nikoladolgov
15 июля в 17:37
А сможет ли ?
e6j6u2vw6yr3
e6j6u2vw6yr3
15 июля в 17:22
Это было ожидаемо
1 984
1 984 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
15 июля в 17:13
И аккуратней со здоровьем.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 июля в 17:13
Удачи в МЮ.
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