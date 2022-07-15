«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кристиана Эриксена

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере полузащитника .

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года.

Эриксен поделился эмоциями после трансфера в «Манчестер Юнайтед»:

«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать выступать за эту команду. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — это потрясающее чувство.