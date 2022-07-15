«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кристиана Эриксена

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о трансфере полузащитника Кристиана Эриксена.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с датчанином подписан до лета 2025 года.
Эриксен поделился эмоциями после трансфера в «Манчестер Юнайтед»:
«Манчестер Юнайтед» — особенный клуб, и мне не терпится начать выступать за эту команду. Я много раз имел честь играть на «Олд Траффорд», но сделать это в красной футболке «Юнайтед» — это потрясающее чувство.
У МЮ куча игроков. Если Тен Хаг понимает что-то в футболе и сможет нормально их размещать на поле, то даже из этого состава можно многое выжать. А надо надеяться, что он именно что понимает) Состав того же Ливерпуля, который всех выносит, местами вызывает смех. Я в последнее время не следил почти за молодежкой, но вот эти Ганибалы Зиданы и Гарнеры должны же тоже играть. Ливерпуль спокойно использует Кертиса Эллиотта Арнольда и др. есть система, игроки знают, что делать и дают результат. У МЮ Сульшера не было системы. Командное движение было кошмарным. Сначала надо исправить этот бардак, а потом скупать все что движется. Но Френки бы желательно купить.
P.S. От позиционной игры Бруно порой вся команда с ума сходит.
У МЮ куча игроков. Если Тен Хаг понимает что-то в футболе и сможет нормально их размещать на поле, то даже из этого состава можно многое выжать. А надо надеяться, что он именно что понимает) Состав того же Ливерпуля, который всех выносит, местами вызывает смех. Я в последнее время не следил почти за молодежкой, но вот эти Ганибалы Зиданы и Гарнеры должны же тоже играть. Ливерпуль спокойно использует Кертиса Эллиотта Арнольда и др. есть система, игроки знают, что делать и дают результат. У МЮ Сульшера не было системы. Командное движение было кошмарным. Сначала надо исправить этот бардак, а потом скупать все что движется. Но Френки бы желательно купить.
P.S. От позиционной игры Бруно порой вся команда с ума сходит.