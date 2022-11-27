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Коста-Рика забила своим первым ударом в створ на ЧМ-22

вчера, 15:25
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония0 : 1Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Коста-Рики обыграла команду Японии в матче чемпионата мира.

Любопытно, что костариканцы забили своим первым ударом в створ на ЧМ-2022, нанеся его спустя 184 минуты и 11 секунд после стартового свистка в матче первого тура против Испании.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:11, ред.
Японцы на пару с Коста-Рикой, по ходу, наградили Германию путевкой в плей-офф.
Японию несколько расслабила победа в первом матче. К Коста-Рике следовало отнестись с большим уважением. Попытались включиться, когда уже надо было отыгрываться, но не хватило ни времени ни мастерства. И хотя латино-американцы подвесили ситуацию в группе, одного подвига им явно не достанет. Впереди Германия.
"Автобус" Коста-Рики оказался лучше чрезмерно системной игры сборной Японии, которые по факту смотрелись намного лучше. От Коста-Рики в ворота был нанесен всего 1! удар, который и привел к голу. Но ничего не поделаешь.
протон
протон
вчера в 19:06
Японцы могут делать харакири, теперь немцы своего шанса не упустят, их устроит ничья с Испанией, а с Коста-Рикой они разберутся...
matrix333
matrix333
вчера в 15:50
Знаете, вот это удача для Коста-Рики, и кстати для сборной Германии тоже. Сейчас у сборной Японии 3 очка, у сборной Коста-Рики и Испании тоже, только у сборной Германии 0. Сегодня вечером у них есть шанс сделать группу трехочковую, и будь что будет в последнем туре.

Сегодняшняя игра между Испании и Германии стала еще интереснее. Думаю у Германии мотивации больше, чем у Испании. В 2018-ом году Германия не вышла из группы, и все тогда были удивлены․ Если это произойдет снова, это станет большим антирекордом для сборной Германии. Коста-Рика дал шанс Германии, забив этот единственный мяч в ворота Японии.
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