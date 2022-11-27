Коста-Рика забила своим первым ударом в створ на ЧМ-22

Сборная Коста-Рики обыграла команду Японии в матче чемпионата мира.
Любопытно, что костариканцы забили своим первым ударом в створ на ЧМ-2022, нанеся его спустя 184 минуты и 11 секунд после стартового свистка в матче первого тура против Испании.
|Япония0 : 1Коста-Рика
|Матч завершен
Сборная Коста-Рики обыграла команду Японии в матче чемпионата мира.
Любопытно, что костариканцы забили своим первым ударом в створ на ЧМ-2022, нанеся его спустя 184 минуты и 11 секунд после стартового свистка в матче первого тура против Испании.
Японию несколько расслабила победа в первом матче. К Коста-Рике следовало отнестись с большим уважением. Попытались включиться, когда уже надо было отыгрываться, но не хватило ни времени ни мастерства. И хотя латино-американцы подвесили ситуацию в группе, одного подвига им явно не достанет. Впереди Германия.
"Автобус" Коста-Рики оказался лучше чрезмерно системной игры сборной Японии, которые по факту смотрелись намного лучше. От Коста-Рики в ворота был нанесен всего 1! удар, который и привел к голу. Но ничего не поделаешь.
Японию несколько расслабила победа в первом матче. К Коста-Рике следовало отнестись с большим уважением. Попытались включиться, когда уже надо было отыгрываться, но не хватило ни времени ни мастерства. И хотя латино-американцы подвесили ситуацию в группе, одного подвига им явно не достанет. Впереди Германия.
"Автобус" Коста-Рики оказался лучше чрезмерно системной игры сборной Японии, которые по факту смотрелись намного лучше. От Коста-Рики в ворота был нанесен всего 1! удар, который и привел к голу. Но ничего не поделаешь.