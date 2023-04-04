Зидан возглавит ПСЖ, если клуб продаст одного из ключевых игроков

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить ПСЖ.
Одним из условий специалиста является продажа нападающего Неймара.
В 29 матчах текущего клубного сезона бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить ПСЖ.
Одним из условий специалиста является продажа нападающего Неймара.
В 29 матчах текущего клубного сезона бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
Пора...пора отходить от статуса звёздной копилки...
Если всё равно от наличия звёзд толку нет...ну попродавали их футболки...ну покривлялись они...дальше всё равно надо работать...а им некогда...у них капризы..финамбиции..зона комфорта и т.д.....
Думаю все кроме персофанов согласятся что если попрощаться с Нейманом и Месси...и мзду за них и зарплатные коврижки пустить на рабочих лошадок то последуют изменения в лучшую сторону...
Признаться давно охота посмотреть на ПСЖ без пафоса...хватит внешней мишуры...пора и начинку обозначить...
Думаю Зидан прибавит борзоты и мужественности...и ещё всего того что не хватает нынешнему ПСЖ...
Пора...пора отходить от статуса звёздной копилки...
Если всё равно от наличия звёзд толку нет...ну попродавали их футболки...ну покривлялись они...дальше всё равно надо работать...а им некогда...у них капризы..финамбиции..зона комфорта и т.д.....
Думаю все кроме персофанов согласятся что если попрощаться с Нейманом и Месси...и мзду за них и зарплатные коврижки пустить на рабочих лошадок то последуют изменения в лучшую сторону...
Признаться давно охота посмотреть на ПСЖ без пафоса...хватит внешней мишуры...пора и начинку обозначить...
Думаю Зидан прибавит борзоты и мужественности...и ещё всего того что не хватает нынешнему ПСЖ...