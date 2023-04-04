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Зидан возглавит ПСЖ, если клуб продаст одного из ключевых игроков

сегодня, 00:37

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить ПСЖ.

Одним из условий специалиста является продажа нападающего Неймара.

В 29 матчах текущего клубного сезона бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:44
Интересное условие.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 11:33, ред.
Мне кажется, Зидан топит за своих просто.
Мбаппе - свой, новый "француз", как и сам Зидан.
Бензема - аналогично, к тому же алжирец.
Азар - аналогично имеет магрибские корни, фанат Зидана, жил в Валлонии, франкоязычной части Бельгии.
У всех них есть общие черты. А у Неймара совершенно другое происхождение, жизнь, культура и т.д.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 08:41
Алжирец хочет своих сыновей воткнуть!
Elliada
Elliada
сегодня в 08:18
Чтобы вернуться в Реал, Зидан требует оставить Азара. Чтобы возглавить ПСЖ, он требует избавиться от Неймара. По-моему, он специально ставит невыполнимые условия, чтобы не возглавлять ни одну из этих команд. У Азара самая высокая зарплата в Ла Лиге, но он не отрабатывает даже сотую её часть, травмы мучают. У Неймара контракт до 2027 и он хочет отработать до конца.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:14
А Неймар сам не захочет продаваться...:))).... где он еще найдет такую зарплату. Так что будет сидеть до конца контракта
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:02
Похоже дело в личной неприязни.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:01, ред.
Неймар конечно же талантище, но вот его образ жизни испортил ему карьеру. Будь он дисциплинированным игроком а не тусовщиком, возможно уже и индивидуальные награды получил бы! А он мало того, что тусовщик, так еще и хрусталь....и тут Зидана можно понять, да, когда Ней в форме он приносит пользу своими голевыми действиями, но он и токсичный игрок, который подрывает атмосферу в команде.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48, ред.
Да уж....коль цель поставлена...надо меняться..,
Пора...пора отходить от статуса звёздной копилки...
Если всё равно от наличия звёзд толку нет...ну попродавали их футболки...ну покривлялись они...дальше всё равно надо работать...а им некогда...у них капризы..финамбиции..зона комфорта и т.д.....
Думаю все кроме персофанов согласятся что если попрощаться с Нейманом и Месси...и мзду за них и зарплатные коврижки пустить на рабочих лошадок то последуют изменения в лучшую сторону...
Признаться давно охота посмотреть на ПСЖ без пафоса...хватит внешней мишуры...пора и начинку обозначить...
Думаю Зидан прибавит борзоты и мужественности...и ещё всего того что не хватает нынешнему ПСЖ...
a5wjcw872v7h
a5wjcw872v7h
сегодня в 07:38
Надо прислушаться, может оно и к лучшему
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 07:03
в пару к Дзюбе
kbjqp9vepvde
kbjqp9vepvde
сегодня в 06:20
Понимает Зизу, сколько вреда любой команде от этого ленивого раздолбая
ts2rbrwezvmn
ts2rbrwezvmn
сегодня в 04:39
А где условия какие он Реалу выставлял?
Но удивляет не это, а то что люди верят всякой выдуманной чепухе.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:33, ред.
Зидан тренер с большим опытом, ему такие как Неймар не нужны в команде. Зачем ему такие игроки, которые просто просиживают штаны и получают за это зарплату, он поставил правильные условия У других игроков, зарплата в разы меньше чем у него, но они всего себя отдают делу, а не то что этот лентяй, нагрел себе место, травму получил и сидит чилит, ждёт с моря погоды, выгнать обратно в Бразилию, пускай там свою зарплату вспомнит, 1000$ в неделю. Я думаю если ПСЖ придётся выбирать между Зиданом и Неймаром, они выберут Зизу. Лучше участвовать в Еврокубках с таким тренером, чем проигрывать второсортным командам Франции с такими игроками в составе. Выбор очевиден, им ещё лучше будет, если они его продадут, денег хорошо отвалят за него, если такие найдутся, они же всё равно себе деньги собирают на стадион, вот пусть отсюда и возьмут.
UncleZack
UncleZack ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 03:14
Зачем ему капризная примадонна в составе?Нужны профессионалы и лидеры а не кайфарики.
протон
протон
сегодня в 02:40
Буду рад, если Псж возглавит Зизу
sjnccpb5d2v3
sjnccpb5d2v3
сегодня в 02:26
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 02:26
    Что они такого не поделили? Неймар же даже не играл, когда Зидан уходил из футбола. Разве что забил в ворота команды Зидана? но я не припоминаю, много он забивает, всех голов и не запомнить
    swed27
    swed27
    сегодня в 02:07
    А что Неймар плохого сделал французу
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:57
    Осталось дело за малым, найти покупателя на бразильца.
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