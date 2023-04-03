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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Поражение от «Лиона» может повлиять на будущее Гальтье в ПСЖ

вчера, 20:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Кристоф Гальтье может покинуть пост главного тренера ПСЖ.

Поражение парижан в матче Лиги 1 против «Лиона» (0:1) может поспособствовать уходу специалиста из клуба. В 18 матчах с начала 2023 года столичная команда потерпела 8 поражений. Руководство ПСЖ пока что не принимало решения касательно увольнения Гальтье. По слухам, его будущее в парижском коллективе зависит от итога матчей с «Ниццей» и «Лансом».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Его ближайшее будущее уже точно определено. Летом Гальтье 100% выкинули бы, независимо от результатов ближайших матчей.
xajaks
xajaks
вчера в 22:24
а по моему никак не может повлиять,уволят в конце сезона
drug01
drug01
вчера в 21:55
Зачем ждать ещё две игры, надо менять срочно....
c6kyy7xqm3m3
c6kyy7xqm3m3
вчера в 21:39
Блин они ещё решают, когда это давно надо было сделать
протон
протон
вчера в 21:38, ред.
Ну, вообще, да. Шейхи подписали себе сами приговор обожествив Мбаппе. Сейчас либо Мбаппе сплавлять в Реал и приглашать отличного тренера, под которого будут строить команду, либо марионеток Мбаппе и дальше подсовывать
Я бы просто хотел посмотреть на Зидана в нынешнем ПСЖ
youtomee
youtomee
вчера в 21:32
Кристоф, валить надо оттуда, валииить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:16
И с Ниццей и с Лансом сыграют норм и всё устаканится!
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