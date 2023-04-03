Поражение от «Лиона» может повлиять на будущее Гальтье в ПСЖ

Кристоф Гальтье может покинуть пост главного тренера ПСЖ.
Поражение парижан в матче Лиги 1 против «Лиона» (0:1) может поспособствовать уходу специалиста из клуба. В 18 матчах с начала 2023 года столичная команда потерпела 8 поражений. Руководство ПСЖ пока что не принимало решения касательно увольнения Гальтье. По слухам, его будущее в парижском коллективе зависит от итога матчей с «Ниццей» и «Лансом».
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