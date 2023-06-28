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Галактионов отреагировал на информацию об интересе к Зиньковскому

вчера, 12:17

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

Некорректно оценивать Зиньковского, он связан контрактом с другим клубом. Естественно, спортивный отдел работает над шорт‑листом, и такие игроки там есть. Но есть желание, есть возможности, и они не всегда могут совпадать. Нам бессмысленно говорить о каких‑то перспективах по игрокам, которые находятся под контрактными обязательствами.

В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека по Transfermarkt 4 миллиона евро.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:17
Не читайте по утрам газету "Гудок"!)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:38
15+ и пусть забирают.
Гость
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