Галактионов отреагировал на информацию об интересе к Зиньковскому

Главный тренер «Локомотива» отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» .

Некорректно оценивать Зиньковского, он связан контрактом с другим клубом. Естественно, спортивный отдел работает над шорт‑листом, и такие игроки там есть. Но есть желание, есть возможности, и они не всегда могут совпадать. Нам бессмысленно говорить о каких‑то перспективах по игрокам, которые находятся под контрактными обязательствами.