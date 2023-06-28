Галактионов отреагировал на информацию об интересе к Зиньковскому

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.
Некорректно оценивать Зиньковского, он связан контрактом с другим клубом. Естественно, спортивный отдел работает над шорт‑листом, и такие игроки там есть. Но есть желание, есть возможности, и они не всегда могут совпадать. Нам бессмысленно говорить о каких‑то перспективах по игрокам, которые находятся под контрактными обязательствами.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека по Transfermarkt 4 миллиона евро.