Миранчук и Изидор – на выход, Комличенко и Бакаев – на вход. «Локомотив» готовит масштабные трансферы

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вчера, 22:22

Хочет приобрести форварда и не против продажи легионеров.

Скачок с 14-го места в РПЛ на 8-е за 3 месяца – это, конечно, отличный результат, но не когда речь заходит о клубе статуса «Локомотива». Пусть «железнодорожники» в это время и искали выход из кризиса, но клуб по своим ресурсам и подбору игроков может располагаться куда выше. На начавшееся межсезонье у «красно-зеленых» — большие планы.

Толчок ото дна – первый шаг

Зимой «Локо» был в ужасающем состоянии. Главное – немцев наконец больше не было в клубе, но теперь предстояло разгребать последствия их ошибок – и параллельно выбираться из зоны стыковых матчей. На пост главного тренера пригласили Михаила Галактионова, новый костяк формировался из сплава новичков – Сергея Пиняева, Артема Дзюбы, Максима Глушенкова – и уже имеющихся лидеров – Магкеева, Карпукаса, Баринова и др.

С одной стороны, работы действительно было очень много. С другой, неочевидный плюс в такой ситуации – проблемы коллектива видны невооруженным глазом. И даже так были опасения, что неопытный Галактионов не справится с поставленной задачей. Несмотря на скорый вылет из верхней сетки Кубка от «Спартака», в чемпионате москвичи быстро начали выбираться из стыков – и в первом же туре после паузы обыграли «Ростов», а Артем Дзюба оформил хет-трик. В игровой плоскости все сложилось идеально – возрастной нападающий быстро принялся забивать голы, доставками мяча занялся Пиняев, а Максим Глушенков сочетал забитые мячи и ассисты, проведя в итоге свой лучший сезон в профессиональной карьере (10 голов, 11 результативных передач). Сами «красно-зеленые» за 13 весенних матчей чемпионата проиграли лишь «Зениту» — и финишировали на 8-м месте.

Но одно дело – это налаживать игру проблемной команды, и совсем другое – формировать новую систему. Вопрос усиления в последнем случае – один из основных.

Ищут игроков в линию атаки

Поиск центрального нападающего – странный ход хотя бы потому, что в заявку «железнодорожников» уже есть минимум два чистокровных форварда: Изидор и Дзюба. Глушенков тоже хорош на острие, хоть Галактионов и чаще ставит его на другие позиции. Возможно, дело в том, что Вильсона москвичи готовы продать.

На данный момент наиболее интересные лица в шорт-листе «Локо» — это Николай Комличенко и Мохамед Конате. Для обоих минувший сезон был потрясающим. Мохамед еще в сезоне 2021/22 закрепился в основе «Ахмата», а в завершившемся чемпионате выступил еще лучше. К слову, грозненцы вряд ли настроены на продажу нападающего. Команда только забралась на 5-е место – очевидно, что в клубе хотят закрепить успех или хотя бы прописаться в диапазоне 5-8-й строчки. С этой целью «Ахмат» сохранил Сергея Ташуева на посту главного тренера и пытается избежать кадровых потерь.

То же самое с «Ростовом» и Комличенко. Только прошлым летом южане с боем вырвали форварда у «Динамо» — играя за ростовчан на правах аренды в чемпионате-21/22 Николай уже производил цельное впечатление. После полноценного трансфера и подписания Даниила Уткина Комличенко стал выглядеть еще лучше – на старте минувшего сезона этот дуэт сообразил сразу несколько голов на стандартах.

Еще один кандидат – Владислав Сарвели. Только вот у форварда тяжело складывается карьера в «Сочи» — а проигранная Георгию Мелкадзе конкуренция уже говорит о многом.

Еще два интересных лота – это Зелимхан Бакаев и Антон Зиньковский. В теории оба могут быть недовольны количеством игрового времени. Зелимхан в принципе не выдерживает уровень конкуренции в «Зените», а Антон с трудом пробивает себе дорогу в основу «Спартака». При этом на планы питерцев может повлиять уход Малкома – тогда уже Бакаев будет претендовать на место в старте. В случае с вингером «Спартака» тоже не все так просто. Абаскаль боится отпускать Антона из-за сомнений в стабильности Промеса – Квинси признали виновным в нападении с ножом на своего брата. И неизвестно это скажется на игре голландца.

Продолжается зачистка состава

Состав «Локомотива» уже неслабо изменился. Недавно «железнодорожники» объявили об уходе форварда Ивана Игнатьева – при том, что помимо него клуб настроен продать и Вильсона Изидора, становятся понятны причины поиска форварда.

Помимо него «красно-зеленые» попрощались с чехом Яном Кухтой – он играл за пражскую «Спарту» на правах аренды и отметился 14 голами в 29 матчах национального первенства.

Не нашлось места в «Локо» и Дмитрию Живоглядову, хотя он регулярно попадал в стартовый состав на протяжении почти всей своей карьеры в клубе – и только при Галактионове выпал из основной обоймы. А вот в случае с Игорем Смольниковым все понятно – уровень топ-клубов возрастной защитник не тянет и изначально приходил, чтобы добавить опыта молодой команде, стать связующим звеном в раздевалке.

На этом череда расставаний не закончится – в списке «на выход» еще есть несколько фамилий. «Красно-зеленые» готовы рассмотреть предложения по трансферу Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьяца, Педриньо, Джирано Керка и Тина Едвая – все будет зависеть от того, насколько выгодными окажутся условия сделки. При этом в переговоры по Миранчуку потенциально готов включиться ЦСКА .

В любом случае, кадровые перестановки в «Локомотиве» этим летом точно не будут носить точечный характер.