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Брат Лукаку будет играть в Турции

вчера, 20:50

Бельгийский защитник Джордан Лукаку стал футболистом турецкого «Аданаспора». 29-летний футболист перебрался туда из испанской «Понферрадины».

Джордан Лукаку является братом форварда «Челси» Ромелу Лукаку. На счету Джордана есть 8 матчей за сборную Бельгии в период с 2015 по 2017 год.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 02:49
А в документах тоже везде пишут "Брат Лукаку"?
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35

Что то это родство не очень афишировалось - а может?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:22
Смотря во что одеть!))
drug01
drug01
вчера в 21:21
Кто из них будет лучше на поле??
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:21
Меньший 400 тыщ., старшой 40 млн.

Сразу на ум пришел стишок Пети Ершова из "Конёк-горбунок":

"Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...."
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 20:57
Ну ту главное выражение.... брат и никак не более..
Гость
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