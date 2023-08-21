Брат Лукаку будет играть в Турции

Бельгийский защитник Джордан Лукаку стал футболистом турецкого «Аданаспора». 29-летний футболист перебрался туда из испанской «Понферрадины».
Джордан Лукаку является братом форварда «Челси» Ромелу Лукаку. На счету Джордана есть 8 матчей за сборную Бельгии в период с 2015 по 2017 год.
Что то это родство не очень афишировалось - а может?)))
Что то это родство не очень афишировалось - а может?)))
Сразу на ум пришел стишок Пети Ершова из "Конёк-горбунок":
"Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...."
Сразу на ум пришел стишок Пети Ершова из "Конёк-горбунок":
"Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...."