Брат Лукаку будет играть в Турции

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вчера, 20:50

Бельгийский защитник стал футболистом турецкого «Аданаспора». 29-летний футболист перебрался туда из испанской «Понферрадины».

Джордан Лукаку является братом форварда «Челси» . На счету Джордана есть 8 матчей за сборную Бельгии в период с 2015 по 2017 год.