Вера Опейкина рассудит «Балтику» и «Крылья Советов» в Кубке России

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
19 сентября (вторник)
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.
«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.
«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.
20 сентября (среда)
ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья – Виталий Мешков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Олег Соколов.
«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.
«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мартынов.
21 сентября (четверг)
«Оренбург» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Колобаев.
Тренды арбитра Бобровского:
- арбитр показал меньше 5 желтых карточек в 6 из последних 9 матчей....
- в последних 9 матчах арбитр показал меньше 7 желтых карточек....
- в 6 из последних 10 матчей был назначен пенальти....
Тренды арбитра Бобровского:
- арбитр показал меньше 5 желтых карточек в 6 из последних 9 матчей....
- в последних 9 матчах арбитр показал меньше 7 желтых карточек....
- в 6 из последних 10 матчей был назначен пенальти....