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Вера Опейкина рассудит «Балтику» и «Крылья Советов» в Кубке России

вчера, 12:30

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.

19 сентября (вторник)

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Вера Опейкина, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Зуев.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Вячеслав Харламов.

20 сентября (среда)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья – Виталий Мешков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Олег Соколов.

«Урал» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Мартынов.

21 сентября (четверг)

«Оренбург» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Колобаев.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77
сегодня в 08:10
За что?! Пусть на Зените эксперименты ставят!
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:58
Скорей всего это ротация в судейском корпусе на игры за Кубок, как и в командах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:43
Судейство Опейниковой посмотрим, а Безбородова нет в списках, до судился ))).
Jocket
Jocket
вчера в 17:34
Продолжаем деградировать.
112910415
112910415
вчера в 17:10
верим, что справится Вера
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:07
Когда Кирилл Левников появляется в игре Краснодара с московскими командами, вспоминается матч со Спартаком в 2022, когда Кирилл был у Спартака 12-м на поле.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:23
Желаю Успехов Вере в матче!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:55, ред.
Зачем женщине нужен этот стресс ? Там арбитры мужики не выдерживают, седые волосы появляются... Это не тот случай, когда мужчины хотят ходить под каблуком у женщины.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:42
Новые лица смотрю. Ставить даму на молодую, бегущую команду перебор по моему. Справится , будет молодец.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:32
Пусть судит женские соревнования
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:31
Глупое подражание Западу
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Да уж достался Оренбургу судейка....

Тренды арбитра Бобровского:

- арбитр показал меньше 5 желтых карточек в 6 из последних 9 матчей....
- в последних 9 матчах арбитр показал меньше 7 желтых карточек....
- в 6 из последних 10 матчей был назначен пенальти....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:40
Главное, как не отличилась дама, которая в этом сезоне судила "Баварию", у которой после замены оказалось 12 игроков на поле))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:36
У дамы есть шанс отличиться.
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