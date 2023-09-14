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Назначены арбитры на матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:52

Назначены арбитры на матчи 8-го тура РПЛ.

15 сентября (пятница)

«Динамо» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Цыганок; VARКирилл Левников; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

16 сентября (суббота)

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Буланов; VARВасилий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья – Роман Галимов; VARСергей Карасёв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Олег Соколов.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; VARВиталий Мешков; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Балтика» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья – Сергей Чебан; VARПавел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Вячеслав Харламов.

17 сентября (воскресенье)

«Урал» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Николай Волошин; VARИгорь Панин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья – Алексей Сухой; VARСергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Артур Фёдоров, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VARПавел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:30
Проштрафившихся старичков подтягивают, новичков пробуют на зубок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:42
Безбородова вернули ( Урал -- Факел ) .
Не долго в забвении был))).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:40, ред.
Похоже пришло время собирать камни). Элита подтянулась. Все на местах и там, где ждут, лилеют, обязаны).
112910415
112910415
вчера в 15:34, ред.
Арбитры соскучились... Станут креативить изо всех сил. )
Гость
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