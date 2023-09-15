В конце ноября в России внедрят технологию демонстрации офсайдных линий

В пресс-службе компании Rigour Tech рассказали о сроках внедрения в России технологии демонстрации офсайдных линий.

После подписания соглашения с РФС компания Rigour Tech совместно с уполномоченной компанией на территории РФ Техспорт Консалтинг в кратчайшие сроки поставит оборудование и доработает продукт в соответствии с высокими ожиданиями нашего партнера в России. Стороны будут стремиться к запуску официального использования технологии в ряде матчей к концу ноября 2023 года.

Компания Rigour Tech с нетерпением ожидает скорейшего официального использования своих решений в официальных футбольных соревнованиях в России.