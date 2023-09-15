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В конце ноября в России внедрят технологию демонстрации офсайдных линий

вчера, 14:16

В пресс-службе компании Rigour Tech рассказали о сроках внедрения в России технологии демонстрации офсайдных линий.

После подписания соглашения с РФС компания Rigour Tech совместно с уполномоченной компанией на территории РФ Техспорт Консалтинг в кратчайшие сроки поставит оборудование и доработает продукт в соответствии с высокими ожиданиями нашего партнера в России. Стороны будут стремиться к запуску официального использования технологии в ряде матчей к концу ноября 2023 года.

Компания Rigour Tech с нетерпением ожидает скорейшего официального использования своих решений в официальных футбольных соревнованиях в России.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:27
С конца ноября решения арбитров подорожают, но бесспорными для болельщиков не станут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
Потому что мы - отсталая, в техническом и технологическом отношении, страна.
А отсутствие технологий по демонстрации офсайдных линий, увы, - лишь частный случай.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:14
почему не сейчас?
почему не год-два назад?
nubom
nubom
вчера в 18:58
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 17:08, ред.
Самое нелепое правило в футболе, еще и технологичное теперь будет.
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:04
Вся документация вместе с Чубайсом в Израиле.
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 16:55
Очень хорошо!Хоть,что то будет решаться без "компетентных людей"!
Futurista
Futurista
вчера в 16:53, ред.
"и доработает продукт в соответствии с высокими ожиданиями нашего партнера в России" )...

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52
Ужас, учитывая,что офсайды никогда не вредили честной игре,ну нет форы даже в полуметре офсайда,не говоря уже о сантиметрах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:13, ред.
А зачем нам какой то Рижур Тех..???
Чтоб бабосы им отстегивать ???
Свой аналог чтоль нельзя установить??
Или нет аналогов китайскому Рижуру???
Да не поверю....
Наверняка у нас в Сколково придумали...самые прямые офсайдные линии в Мире....
exnwec3e5pbr
exnwec3e5pbr
вчера в 16:02
Но даже это не помешает нашим кукуянам косячить как и прежде
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:55
А футбол внедрят в Россию?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:37
Вот чего нам не хватало все эти годы!..
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:37
Да, ладно! Импортозамещение и как раз вовремя!!!
Mekail
Mekail
вчера в 15:31
А как она будет работать когда будет снежный покров.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:13
И ещё бригаду геодезистов с нивелирами...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:11
Молодцы, подсуетились и вовремя успели внедрить технологию - ведь в России как раз с конца ноября начинается жаркий футбольный сезон:)
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:59
А куда это все делось после ЧМ-2018? Ведь все это у нас работало еще пять лет назад.
lotsman
lotsman
вчера в 14:53
Нормально, меньше будет споров по поводу офсайдов.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:37
Наймут человека с баллончиком с белой краской
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