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Джорджевич об уходе из «Сочи»: «Просто позвонили и сказали — всё»

вчера, 11:34

Нападающий Лука Джорджевич рассказал, что о расторжении контракта с «Сочи» ему сообщили по телефону.

У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это всё стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всём во время отпуска.

Просто позвонили и сказали — всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно.

Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что 29-летний черногорец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:47, ред.
Позвонили и сказали... Добавить нечего. Приедет Джорджевич к себе на родину и расскажет о русском хамстве; так и живём в г-не. И будем жить. Кстати, прекрасный футболист, быстрый, техничный, но 16ные травмы парня замучили. Жаль, что не сложилась по этой причине его карьера в России.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:34
РПЛ овское хамство и быдлятина во всём своем проявлении.
adekvat
adekvat
вчера в 12:19
Можно было раньше предупредить, может нашел бы уже что ни будь.
7abg5ug3yxyx
7abg5ug3yxyx
вчера в 12:14
А я сказал "Ой!"
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 12:14, ред.
Хватит уже доить российские команды толком нигде не играл. Больше 12 лет всё травмы и травмы непонятно зачем тебя так долго терпели
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Позвонили и то хорошо, а то бывает через смс такое проходит))
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