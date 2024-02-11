Джорджевич об уходе из «Сочи»: «Просто позвонили и сказали — всё»

Нападающий Лука Джорджевич рассказал, что о расторжении контракта с «Сочи» ему сообщили по телефону.
У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это всё стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всём во время отпуска.
Просто позвонили и сказали — всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно.
Джорджевич выступал за «Сочи» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провёл 14 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал 4 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что 29-летний черногорец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.