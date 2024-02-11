Джорджевич об уходе из «Сочи»: «Просто позвонили и сказали — всё»

Нападающий рассказал, что о расторжении контракта с «Сочи» ему сообщили по телефону.

У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с «Сочи» может закончиться. Это всё стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всём во время отпуска.

Просто позвонили и сказали — всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно.