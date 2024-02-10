Бывший игрок ЦСКА находится на просмотре в «Шиннике»

Защитник Седрик Гогуа находится на просмотре в «Шиннике». Данную информацию подтвердил генеральный директор ярославцев Галимджан Хайрулин.
Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть, в какой форме он находится. Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных.
Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нём хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние. Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл.
Предыдущей командой Гогуа был «Истиклол», вместе с которым он стал чемпионом Таджикистана. В текущем сезоне 29-летний ивуариец провёл 4 матча в Азиатской лиге чемпионов, в которых получил жёлтую карточку. С первого января 2024 года игрок находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Шинник» арендовал полузащитника «Зенита-2».