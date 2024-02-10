Бывший игрок ЦСКА находится на просмотре в «Шиннике»

Защитник находится на просмотре в «Шиннике». Данную информацию подтвердил генеральный директор ярославцев Галимджан Хайрулин.

Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть, в какой форме он находится. Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных.