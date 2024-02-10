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Бывший игрок ЦСКА находится на просмотре в «Шиннике»

вчера, 11:59

Защитник Седрик Гогуа находится на просмотре в «Шиннике». Данную информацию подтвердил генеральный директор ярославцев Галимджан Хайрулин.

Гогуа должен был вчера присоединиться к сборам «Шинника» в Турции. Мы вели переговоры, чтобы посмотреть, в какой форме он находится. Нам нужен центральный защитник для конкуренции. Мы рассматривали несколько кандидатур на эту позицию, как российских, так и иностранных.

Гогуа играл в ЦСКА, до этого выступал у Игоря Черевченко, о нём хорошие отзывы как о футболисте. Сейчас решили посмотреть на его состояние. Советовались ли с Черевченко? Да, и не только с ним. С главным тренером собирали информацию из клубов, где он играл.

Предыдущей командой Гогуа был «Истиклол», вместе с которым он стал чемпионом Таджикистана. В текущем сезоне 29-летний ивуариец провёл 4 матча в Азиатской лиге чемпионов, в которых получил жёлтую карточку. С первого января 2024 года игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Шинник» арендовал полузащитника «Зенита-2».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:24
это же лучший кадр Селюка ! )
22hu2rsnhnvx
22hu2rsnhnvx
вчера в 12:56
Если только для опыта молодым игрокам в команде, он прошёл большую школу в футболе
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:34
Самый слабый игрок, которого я видел в ЦСКА , большой тупой мавр …
lotsman
lotsman
вчера в 12:17
Гогуа, игрок Истиклол. Причём здесь ЦСКА?
Hauptman
Hauptman
вчера в 12:10
Ну куда еще можно после цска?
54xpb32zexeu
54xpb32zexeu
вчера в 12:03
Ну для Шинника он наверное подойдет... пусть переходит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:03
Для Шинника очень даже неплохое приобретение.
Гость
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