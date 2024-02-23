«Балтика» обыграла «Динамо» в товарищеском матче

Калининградская «Балтика» одолела московское «Динамо» в товарищеском матче со счётом 3:0.
За «балтийцев» отличились Джоэль Фамейе (2’), Дмитрий Рыбчинский (22’) и Александр Осипов (42’).
Калининградская «Балтика» одолела московское «Динамо» в товарищеском матче со счётом 3:0.
За «балтийцев» отличились Джоэль Фамейе (2’), Дмитрий Рыбчинский (22’) и Александр Осипов (42’).
Для многих это был первый в карьере матч против основы команды РПЛ и станет парням хорошим уроком.
Смотрелись в целом не провально, но ошибок допустили немало.
Первый гол на совести Лепского, второй стал результатом типичного юнцовского косяка- Окишор обрезался в опорке, далее понятно. Третий- проигранная позиция Лепским в игре наверху.
Моменты, впрочем, мы тоже имели. Хорошие, ещё в первом тайме- перекладина Окишора, штанга Бабаева.
После перерыва прибавили, чувствительно поддавливали соперника и то, что не забили хотя бы раз- сами виноваты, реализация-с..
Балтика здОрово прибарахлилась за зиму, много новых лиц.
Есть довольно интересные трансферы и аренды (Капленко; бразилец Алекс
Фернандес; ганец Фамейе, забивавший осенью за Рубин; локомотивец
Рыбчинский).
Игра в исполнении Балтики виделась довольно цельной, мальчиком для битья в РПЛ она уже, видимо, не будет и за выживание поборется внятно.
Для многих это был первый в карьере матч против основы команды РПЛ и станет парням хорошим уроком.
Смотрелись в целом не провально, но ошибок допустили немало.
Первый гол на совести Лепского, второй стал результатом типичного юнцовского косяка- Окишор обрезался в опорке, далее понятно. Третий- проигранная позиция Лепским в игре наверху.
Моменты, впрочем, мы тоже имели. Хорошие, ещё в первом тайме- перекладина Окишора, штанга Бабаева.
После перерыва прибавили, чувствительно поддавливали соперника и то, что не забили хотя бы раз- сами виноваты, реализация-с..
Балтика здОрово прибарахлилась за зиму, много новых лиц.
Есть довольно интересные трансферы и аренды (Капленко; бразилец Алекс
Фернандес; ганец Фамейе, забивавший осенью за Рубин; локомотивец
Рыбчинский).
Игра в исполнении Балтики виделась довольно цельной, мальчиком для битья в РПЛ она уже, видимо, не будет и за выживание поборется внятно.