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«Балтика» обыграла «Динамо» в товарищеском матче

вчера, 18:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Калининградская «Балтика» одолела московское «Динамо» в товарищеском матче со счётом 3:0.

За «балтийцев» отличились Джоэль Фамейе (2’), Дмитрий Рыбчинский (22’) и Александр Осипов (42’).

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Интерес
Интерес ответ баск (раскрыть)
сегодня в 11:17
Она ни в одном проигранном матче прошедшей части сезона и не была мальчиком для битья.Но...проигрывала.
112910415
112910415
вчера в 20:26
Балтика усилилась и окрепла
баск
баск
вчера в 19:02
Личка верен себе в эту зиму, основа будет играть завтра, сегодня на поле вышла молодёжь.
Для многих это был первый в карьере матч против основы команды РПЛ и станет парням хорошим уроком.

Смотрелись в целом не провально, но ошибок допустили немало.
Первый гол на совести Лепского, второй стал результатом типичного юнцовского косяка- Окишор обрезался в опорке, далее понятно. Третий- проигранная позиция Лепским в игре наверху.

Моменты, впрочем, мы тоже имели. Хорошие, ещё в первом тайме- перекладина Окишора, штанга Бабаева.
После перерыва прибавили, чувствительно поддавливали соперника и то, что не забили хотя бы раз- сами виноваты, реализация-с..

Балтика здОрово прибарахлилась за зиму, много новых лиц.
Есть довольно интересные трансферы и аренды (Капленко; бразилец Алекс
Фернандес; ганец Фамейе, забивавший осенью за Рубин; локомотивец
Рыбчинский).

Игра в исполнении Балтики виделась довольно цельной, мальчиком для битья в РПЛ она уже, видимо, не будет и за выживание поборется внятно.
5bmm6jd446jp
5bmm6jd446jp
вчера в 18:55
Жаль что это только товарищеский!
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