Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Краснодар» обыграл «Торпедо»

вчера, 18:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Краснодар» в контрольном матче обыграл «Торпедо» со счётом 2:1.

В составе «быков» отличились Кобнан Мозес (56’) и Джон Кордоба (90’).

За «Торпедо» забил Иваньков Александр (76’).

Отметим, что сегодня «быки» отпраздновали свое 16-летие.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Балтика» обыграла «Динамо» в товарищеском матче
Сегодня, 18:51
«Рома» прошла в 1/8 Лиги Европы после серии пенальти с «Фейеноордом»
Сегодня, 01:50
«Лацио» обыграл «Торино» на выезде
Сегодня, 00:43
«Карабах» прошёл «Брагу», несмотря на домашнее поражение
Вчера, 23:35
«Милан» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на поражение от «Ренна»
Вчера, 22:39
«Кызыл-Жар» обыграл «БроукБойз» и выиграл турнир «Кинопоиск FNL Camp»
Вчера, 14:37
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 22:40
Опять отличились "доморощенные",мечта Галицкого "молочного периода".
112910415
112910415
вчера в 19:43
пока всё штатно
k7t8hvsrpxgz
k7t8hvsrpxgz
вчера в 19:41
Для быков сейчас не важен соперник... Всё идёт по плану тренера.... Чую Зениту будет не сладко!
Kiarnt
Kiarnt
вчера в 19:23
Торпедо не соперник для Краснодара.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:16
Жаль, информации о матче никакой. Закрытый матч перед началом сезона, скорее всего Ивич не давал игровую практику всем подряд, а смотрел на состав, который по его мнению должен выйти в 19 туре, через 9 дней.

Держа в уме факт, что Джон Кордоба имеет дисквалификацию в РПЛ, а первый гол забил Мозес, могу предположить, что молодой Кокшаров, который на мой взгляд выглядит лучше Мозеса, проиграл ему конкуренцию. Судя по предыдущему матчу, когда Краснодар доигрывал матч в два центральных нападающих, возможно, к началу сезона Ивичем рассматривается новая тактическая расстановка с сокращением одной позиции в центре поля и добавлением одной позиции в атаке
pomor45
pomor45
вчера в 18:55
Налог с легов брать не надо - его чиновники стибрят. Надо голы россиян засчитывать за два. Короче - ничья - 2:2.
shlomo
shlomo
вчера в 18:34
Чуть чуть Торпедо не дотерпело до ничейки. Быки молодцы сыграли до конца.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 