«Краснодар» обыграл «Торпедо»

«Краснодар» в контрольном матче обыграл «Торпедо» со счётом 2:1.
В составе «быков» отличились Кобнан Мозес (56’) и Джон Кордоба (90’).
За «Торпедо» забил Иваньков Александр (76’).
Отметим, что сегодня «быки» отпраздновали свое 16-летие.
«Краснодар» в контрольном матче обыграл «Торпедо» со счётом 2:1.
В составе «быков» отличились Кобнан Мозес (56’) и Джон Кордоба (90’).
За «Торпедо» забил Иваньков Александр (76’).
Отметим, что сегодня «быки» отпраздновали свое 16-летие.
Держа в уме факт, что Джон Кордоба имеет дисквалификацию в РПЛ, а первый гол забил Мозес, могу предположить, что молодой Кокшаров, который на мой взгляд выглядит лучше Мозеса, проиграл ему конкуренцию. Судя по предыдущему матчу, когда Краснодар доигрывал матч в два центральных нападающих, возможно, к началу сезона Ивичем рассматривается новая тактическая расстановка с сокращением одной позиции в центре поля и добавлением одной позиции в атаке
Держа в уме факт, что Джон Кордоба имеет дисквалификацию в РПЛ, а первый гол забил Мозес, могу предположить, что молодой Кокшаров, который на мой взгляд выглядит лучше Мозеса, проиграл ему конкуренцию. Судя по предыдущему матчу, когда Краснодар доигрывал матч в два центральных нападающих, возможно, к началу сезона Ивичем рассматривается новая тактическая расстановка с сокращением одной позиции в центре поля и добавлением одной позиции в атаке