«Рома» прошла в 1/8 Лиги Европы после серии пенальти с «Фейеноордом»

«Рома» переиграла «Фейеноорд» в серии пенальти (4:2) ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В основное время команды сыграли со счётом 1:1.
За «Рому» отличился Лоренцо Пеллегрини (15’).
За «Фейеноорд» забил Сантьяго Хименес (5’).
Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.
В нашей действительности, именуемой - Жизнь, его Величество Постоянство продолжает выражать несколько констант:
1. Америка правит миром;
2. Лев - царь зверей;
3. Голландцы Никогда (!!!) не научаться бить пенальти. )
P.S. А теперь..., теперь всем спать! )))
В нашей действительности, именуемой - Жизнь, его Величество Постоянство продолжает выражать несколько констант:
1. Америка правит миром;
2. Лев - царь зверей;
3. Голландцы Никогда (!!!) не научаться бить пенальти. )
P.S. А теперь..., теперь всем спать! )))