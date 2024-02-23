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«Рома» прошла в 1/8 Лиги Европы после серии пенальти с «Фейеноордом»

сегодня, 01:50
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордЗакончился после серии пенальти

«Рома» переиграла «Фейеноорд» в серии пенальти (4:2) ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В основное время команды сыграли со счётом 1:1.

За «Рому» отличился Лоренцо Пеллегрини (15’).

За «Фейеноорд» забил Сантьяго Хименес (5’).

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:54
Лакака едва и эту игру не заруинил) Спасибо Свилару, будь в воротах Патрисиу, голаанды пошли бы дальше. С победой волков! Желаю пройти как можно дальше, а в идеале взять трофей)
Ironigor
Ironigor ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 08:46
Да и мяч круглый и поле квадратное ☝️😉
557xbcunytug
557xbcunytug
сегодня в 08:13
С нынешним Фейеноордом просто никому не бывает
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 08:06
Соперники примерно равные и Фейеноорд мог бы выйти в следующий раунд.
799zcmakvybr
799zcmakvybr
сегодня в 06:39
Не помог ранний гол травокурам
Giallorossi
Giallorossi ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 05:47
С чего ты взял!?
Giallorossi
Giallorossi ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:42
Футбол есть фарт, кому-то фортит, кому-то нет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 05:14
Чисто на фарте Рома прошла Фейенорд .
23982ym6wdfj
23982ym6wdfj
сегодня в 03:59
Домашние стены помогли Роме
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:52
Рома не заслужила этого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:14
А мне почему-то казалось, что в этой паре Фавориты голландцы...
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 01:58
С победой всех болельщиков ФК Рома!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:55, ред.
Я в неистовстве и в восторге.
В нашей действительности, именуемой - Жизнь, его Величество Постоянство продолжает выражать несколько констант:
1. Америка правит миром;
2. Лев - царь зверей;
3. Голландцы Никогда (!!!) не научаться бить пенальти. )

P.S. А теперь..., теперь всем спать! )))
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:52
Фейеноорд так хорош, или Рома такая убитая?
Гость
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