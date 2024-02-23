«Рома» прошла в 1/8 Лиги Европы после серии пенальти с «Фейеноордом»

1708642234

сегодня, 01:50

«Рома» переиграла «Фейеноорд» в серии пенальти (4:2) ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В основное время команды сыграли со счётом 1:1.

За «Рому» отличился (15’).

За «Фейеноорд» забил (5’).

Первый матч между командами завершился со счётом 1:1.