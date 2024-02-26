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Ямаль связал своё будущее с «Барселоной»

вчера, 12:16

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль имеет соглашение с каталонским клубом о поэтапном продлении соглашения до 2030 года.

Так как игрок заключал свой первый профессиональный контракт (июль 2023 года) будучи несовершеннолетним, ему разрешили подписать его только на три года. Однако «Барселона» и Жорже Мендеш, агент Ямаля с прошлого сезона, уже договорились, что в 2025 году, когда Ламину исполнится 18 лет, достигнет совершеннолетия и сможет подписывать долгосрочные контракты, то продлит своё соглашение с клубом ещё на пять сезонов. Сообщается, что 16-летний испанец мечтает провести за «сине-гранатовых» многие годы и войти в историю клуба.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне 16-летний вингер провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро.

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Все комментарии
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 21:40
Много крови выпьет соперникам. Барсе нужны такие воспитанники. Самому Ламинчику тоже будет комфортно, в случае смены руководства или тренеров, он железо-бетонно останется, за него Кулес насмерть стоять будут.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:42
Молодые игроки будущее Барселоны. Ямаль один из них.
112910415
112910415
вчера в 13:20
юная надежда Барселоны !
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2dnsj43c28bw
вчера в 12:50
Очень рад, что Ламин Ямал решил связать свою карьеру с «Барселоной», и что клуб так верит в него. Это очень важно для молодых игроков, чтобы они знали, что у них есть будущее. Пять дополнительных лет контракта - это отличное решение, которое позволит ему развиваться и расти вместе с клубом.
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