Ямаль связал своё будущее с «Барселоной»

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вчера, 12:16

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании имеет соглашение с каталонским клубом о поэтапном продлении соглашения до 2030 года.

Так как игрок заключал свой первый профессиональный контракт (июль 2023 года) будучи несовершеннолетним, ему разрешили подписать его только на три года. Однако «Барселона» и Жорже Мендеш, агент Ямаля с прошлого сезона, уже договорились, что в 2025 году, когда Ламину исполнится 18 лет, достигнет совершеннолетия и сможет подписывать долгосрочные контракты, то продлит своё соглашение с клубом ещё на пять сезонов. Сообщается, что 16-летний испанец мечтает провести за «сине-гранатовых» многие годы и войти в историю клуба.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В текущем сезоне 16-летний вингер провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 60 миллионов евро.