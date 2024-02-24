«Зенит» продлил контракт с Москвичевым

Вратарь Богдан Москвичев подписал новое соглашение с «Зенитом».
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.
Вратарь Богдан Москвичев подписал новое соглашение с «Зенитом».
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.
Просто одно удивительно...неужели нет молодых киперов с фамилией Петроградов...Петербургов....
Просто одно удивительно...неужели нет молодых киперов с фамилией Петроградов...Петербургов....