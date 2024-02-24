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«Зенит» продлил контракт с Москвичевым

вчера, 16:32

Вратарь Богдан Москвичев подписал новое соглашение с «Зенитом».

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:54
- Парню удачи! А вам скажу так: вратарь Свинов очень сильно играл в Воронежском "Факеле" - понравился Московскому "Спартаку" - его купили - все судачили о том, как его фамилия подходит новому клубу - и что в итоге? Не только играть парню не дали, так ещё и "выпихнули" из команды. Так что "жонглировать" фамилиями игроков - плохая примета.
cjt9yaz5uvug
cjt9yaz5uvug
вчера в 18:36
Отличная новость! Богдан Москвичев остается важным игроком для клуба еще на долгое время. «Зенит» продолжает усиливать свою команду и стратегию развития молодых талантов.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:25
Кто это ваще,почему не знаю!?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:57
Есть!
Но они в Москве!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:57
Обеспечил себя кусочком хлеба до 2029 года...
Работа не пыльная - сиди на лавке...
Вещий
Вещий
вчера в 17:47
Пусть набирается опыта и дай Бог может получится хороший воротничек.
Интерес
Интерес
вчера в 17:42
Что-то "Зенит" и "Спартак"-в перманентном поиске вратарей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:05, ред.
Ну всё...ворота на замке....
Просто одно удивительно...неужели нет молодых киперов с фамилией Петроградов...Петербургов....
Гость
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