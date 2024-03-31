Капитан «Ньюкасла» выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамаал Лассельс получил разрыв крестообразной связки правого колена во время матча с «Вест Хэмом».
Ожидается, что после посещения специалиста-консультанта на следующей неделе футболисту будет сделана операция, и он пропустит от шести до девяти месяцев.
В текущем сезоне игрок провёл 26 матчей за команду во всех турнирах, забив один мяч.
Надеюсь Хау останется на следующий сезон и Ньюкасл снова будет крепким коллективом,борющимся за топ 4
Надеюсь Хау останется на следующий сезон и Ньюкасл снова будет крепким коллективом,борющимся за топ 4