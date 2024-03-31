Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Капитан «Ньюкасла» выбыл до конца сезона из-за травмы

сегодня, 17:31

Защитник и капитан «Ньюкасла» Джамаал Лассельс получил разрыв крестообразной связки правого колена во время матча с «Вест Хэмом».

Ожидается, что после посещения специалиста-консультанта на следующей неделе футболисту будет сделана операция, и он пропустит от шести до девяти месяцев.

В текущем сезоне игрок провёл 26 матчей за команду во всех турнирах, забив один мяч.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси пропустит третий матч клуба «Интер Майами» подряд
Вчера, 12:34
ОфициальноДва основных игрока «Боруссии» Дортмунд не сыграют против «Баварии»
Вчера, 00:16
Стоунз и Уокер пропустят матч против «Арсенала»
29 марта
Сака, Мартинелли и Габриэль могут сыграть против «Манчестер Сити»
29 марта
Робертсон смог избежать серьёзного повреждения
28 марта
У «Манчестер Сити» пять игроков основы в лазарете. Гвардиола мечтает запутать «Арсенал»
28 мартаВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии5
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:42
Ньюкасл кто то сглазил что ли я не пойму. Как шикарно команла Хау играла в прошлом сезоне и что происходит с ними сейчас?! Весь сехон команда Хау страдает из-за травм....выздоравливают одни, сразу же ломаются другие, а глубина состава у сорок не такая многочисленная и сильная, что бы потери травмированных были незаметны! Уже даже из молодежки задействуют игроков и те тоже вылетают....
Надеюсь Хау останется на следующий сезон и Ньюкасл снова будет крепким коллективом,борющимся за топ 4
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 