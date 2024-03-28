У «Манчестер Сити» пять игроков основы в лазарете. Гвардиола мечтает запутать «Арсенал»

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вчера, 19:38

Артета может не угадать чужой состав.

«Игры разума» – излюбленная фишка Гвардиолы

Некоторые футболисты «Манчестер Сити», вроде Де Брюйне, публично проявляли неуважение к Артете. Переключились в режим врагов, хотя Микель был правой рукой Гвардиолы в Манчестере. Хосеп прекрасно знает слабые места опасного соперника. Накануне важнейшего домашнего матча против «Арсенала» испанец применяет излюбленную фишку. Можно её обозначить как «футболист Шредингера», только не так драматично, как с котом, все точно живы.

Официально в лазарете «горожан» шесть футболистов. Пять из них из основы. Там первый голкипер Эдерсон. Правый латераль Уокер. Центральный защитник Стоунз, который является ключом к гибридным переходам между схемами, Джон помогает полузащите. А вот Аканджи, имея опыт работы на разных позициях, может перемешаться вдоль линии вправо и влево. Но швейцарец тоже получил травму. Наконец, вне игры был резервист Нуньес, а самое главное – лидер Де Брюйне.

Но на каком этапе готовность каждого из них? По Стоунзу неизвестно, повредился в сборной. Ковылял, но может вернуться быстро, если речь о перегрузке мышц. Уокер травмировался в матче против Бразилии, но несерьезно. Сканирование показало незначительное растяжение связок. Может восстановиться к ближайшему поединку, ведь против Бельгии не играл. Де Брюйне лечил травму паха, наставник сборной Тедеско позволил лидеру «Манчестер Сити» не отвлекаться от клуба.

Кевина видели на тренировках на этой неделе. По Эдерсону вопрос открытый, хотя изначально Гвардиола ждал его до конца марта. Не удивимся ни чудесному исцелению голкипера, ни возвращению на поле Акаджи, ведь пять травм основных игроков не такие серьезные. А вот само наличие повреждений позволяет Хосепу играться с Артетой. Откуда Микелю знать, кто выйдет на поле? Вряд ли кто-то из штаба Гвардиолы окажется доносчиком, это не принято в приличном обществе.

Стоунз использовал психологический трюк с Райсом

Гвардиола бывает всяким. Изредка испанец пошло и немного нелепо шутит. Иногда воспитанный, культурный с соперниками, которых уважает. А в другой день вечно жалуется. Обычный человек, хотя и талантливый. С высокой самооценкой, поскольку даже выступления перед командой с заявлениями, что тренеры ничто, а футболисты – всё, не проведут народ. Игроки знают, кто босс. Также в «Манчестер Сити» работали с психологией, именно она мешала выиграть Лигу чемпионов.

В штабе Гвардиолы есть Мануэль Эстиарте. В прошлом великий игрок в водное поло, прозванный Марадоной своего вида. Давний друг Хосепа, чья должность звучала по-разному, но всегда имела один смысл. Друг тренера. Эстиарте понимает мышление великого спортсмена. Часто находит общий язык с футболистами, дает психологические советы Гвардиоле, которого порой заносит. Также в штабе клуба есть спортивный психолог, который может дать советы по работе с оппонентом.

Деклан Райс – новый лидер «Арсенала», попался на удочку. В первый день сборов «Трех львов» Райс подошел к Стоунзу со словами: «Впереди у нас великая игра». Джон хитро спросил: «Против кого ты играешь?» Деклан поверил, что защитник клуба уровня «Манчестер Сити» не знает календарь. Даже с учетом, что некоторые футболисты мало следят за игрой других команд и стараются всё свободное время проводить с семьей – в лучшем случае, и в кабаках – в худшем, Стоунз издевался.

Райс подумал, что в «Манчестер Сити» команда на таком уровне, что им не нужно готовиться к поединку против мощного «Арсенала». Хотя Гвардиола точно выдавал инструкции футболистам ещё до возвращения со сборных, чтобы подумали на определенные тактические и стратегические темы. Райс молодой парень без больших титулов в АПЛ , а Стоунз многократный чемпион. И бывалый сумел обмануть коллегу. Но Артета знает все эти уловки, точно не верит в недооценку со стороны соперника.

У «Манчестер Сити» немало голодных резервистов

В случае потери пяти игроков основы шансы «горожан» на реванш упадут. В первом круге Гвардиола проиграл «Арсеналу». Его команда нанесла один несчастный удар по воротам. «Канониры» тоже не сумели придумать много моментов, но сыграли на равных с чемпионами и забили в концовке. Но сейчас не стоит надеяться, что только Де Брюйне сможет выйти из лазарета. Можно сомневаться в появлении Эдерсона, хотя из Манчестера доносятся противоречивые слухи о готовности голкипера.

Но Стоунз, Уокер и Аканджи легко могут появиться с первых минут. А про Де Брюйне и говорить не нужно. Его видели на тренировках, работает со всеми. Без Матеуса обойдутся, а если потеряют тройку основных защитников, то есть Диаш, Аке и Гвардиол. Рубена вместе с Бернарду отпустили со сборной Португалии раньше, Роберто Мартинес пошел на встречу Гвардиоле. Также не стоит забывать, что Холанд избежал травмы, хотя были такие переживания, а Родри в полном порядке.

Также «Манчестер Сити» имеет в распоряжении классных резервистов, которые хотят на поле. У них есть дублеры на многих позициях. Причем изначально Гвардиола точно не знал, кто сыграет? Фоден мог оказаться в запасе, но стал одним из лучших игроков сезона. Альварес нашел себя, пока лечили Де Брюйне. Молодой вингер Доку вытеснил из основы Грилиша. Неполная готовность шести футболистов первого состава это козырь для «Арсенала», но только если дрогнет голкипер Ортега.

Впрочем, не верьте Гвардиоле, когда говорит о здоровье игроков. Перед матчами с «Реалом» снова будут игры разума и новости о небольших проблемах. И даже если «горожане» сыграют с частью запасных игроков, то это футболисты за 100 млн евро, как хорват Гвардиол, универсальный защитник, который может закрыть левый фланг и выйти в центре обороны. У команд подобного уровня нет слабых игроков. Да и резервисты с мотивацией, могут дать результат в аномальном сезоне.