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УЕФА объявил лучших игроков недели в Лиге Европы и Лиге Конференций

сегодня, 17:21

Лучшим игроком недели в Лиге Европы назван защитник «Аталанты» Берат Джимсити.

На счету албанца 6 отборов, 13 возвратов владения, а также 73% точных передач в ответном матче 1/4 финала с «Ливерпулем» (0:1). В голосовании футболист обошёл Жордана Верету («Марсель»), Джанлуку Манчини («Рома») и Матея Ковара («Байер»).

В Лиге Конференций лучшим стал нападающий «Брюгге» Ферран Хутгла, на счету которого два гола во встрече с ПАОКом (2:0). На награду также претендовали Константинос Цолакис («Олимпиакос»), Мэтти Кэш («Астон Вилла») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:23
Интересно а кто выбирал.... нужно было бы указать в статье кто голосовал за них.
Гость
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