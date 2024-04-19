Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. В победной игре 1/4 финала против «Барселоны» вингер забил мяч и нанёс 5 ударов по воротам.
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Из своих кандидатов лучшим бы назвал Лунина, который долго полировал лавку Реала, но в этом сезоне получил свой шанс и вывел Реал в 1/2, молодец
Из своих кандидатов лучшим бы назвал Лунина, который долго полировал лавку Реала, но в этом сезоне получил свой шанс и вывел Реал в 1/2, молодец