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Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 16:54
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле признан игроком недели в Лиге чемпионов. В победной игре 1/4 финала против «Барселоны» вингер забил мяч и нанёс 5 ударов по воротам.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:24
В каждом матче были свои герои! Я смотрел все 4 ответных матча и скажу так, в матче Барселона/ПСЖ мне больше понравился Барколя, в паре Дортмунд/Атлетико отлично отыграл Брант, в паре Бавария/Арсенал назвал бы лучшим Нойера или Киммиха, а в матче Сити Реал Мадрид герой встречи Лунин!
Из своих кандидатов лучшим бы назвал Лунина, который долго полировал лавку Реала, но в этом сезоне получил свой шанс и вывел Реал в 1/2, молодец
амурец
амурец
сегодня в 18:23, ред.
Забить гол тухлой Барселоне не велик подвиг, а вот отстоять против мощного МС (не люблю Пепа, но команду он создал мощную) пропустив один гол при таком накате и выиграв серию пенальти, тут действительно подвиг, так какой на хрен Дембеле, Лунин вот герой нынешнейнеделинынешней недели ЛЧ
r74dmyuhg3bx
r74dmyuhg3bx
сегодня в 18:13
Негритята нынче в моде.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:06
А мне Кирюха понравился !
drug01
drug01
сегодня в 16:58
Усман был лучший! Но впереди ещё игры более значимы. Удачи!!!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 16:56
Я упомянул его имя пару дней назад. Усман браво!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:55
Очень ярких игроков не было.
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