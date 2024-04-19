Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы. В этот список вошли: вратарь «Байера» Матей Ковар (5 сэйвов в игре против «Вест Хэма»); полузащитник «Марселя» Жордан Верету (76 точных передач в игре против «Бенфики» (1:0)); защитник «Ромы» Джанлука Манчини (гол в игре против «Милана», а также 1 отбор и 4 возврата владения); защитник «Аталанты» Берат Джимсити (6 отборов, 13 возвратов владения и 73 точных передачи в игре против «Ливерпуля»).
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