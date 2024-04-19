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Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

сегодня, 09:20

УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы. В этот список вошли: вратарь «Байера» Матей Ковар (5 сэйвов в игре против «Вест Хэма»); полузащитник «Марселя» Жордан Верету (76 точных передач в игре против «Бенфики» (1:0)); защитник «Ромы» Джанлука Манчини (гол в игре против «Милана», а также 1 отбор и 4 возврата владения); защитник «Аталанты» Берат Джимсити (6 отборов, 13 возвратов владения и 73 точных передачи в игре против «Ливерпуля»).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:46
месси
sihafazatron
sihafazatron ответ K_TS16_ (раскрыть)
сегодня в 11:45
АВ не играет в ЛЕ!))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:36
В первом тайме Джамсити где то терялся, а во втором тайме не плохо смотрелся все схавал
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:47
Джимсити хорош был в игре с Ливерпулем
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 10:18
Мартинес Астон Вилла!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:30
Матей, хорошо защищал ворота.
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