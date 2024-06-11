В «Торпедо» заявили об уходе Гонгадзе

Директор по коммуникациям московского «Торпедо» Дмитрий Ганичев сообщил о том, что форвард перейдёт в другую команду.

Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе в новом сезоне продолжит свою карьеру в другом клубе. На данный момент представители игрока прорабатывают оптимальный вариант дальнейшего трудоустройства нападающего. Пока находящийся на контракте с «Торпедо» форвард по согласованию с тренерским штабом поддерживает свою физическую форму, тренируясь с нашей командой. Будущее игрока прояснится в ближайшее время.