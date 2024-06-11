Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

В «Торпедо» заявили об уходе Гонгадзе

вчера, 21:24

Директор по коммуникациям московского «Торпедо» Дмитрий Ганичев сообщил о том, что форвард Георгий Гонгадзе перейдёт в другую команду.

Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе в новом сезоне продолжит свою карьеру в другом клубе. На данный момент представители игрока прорабатывают оптимальный вариант дальнейшего трудоустройства нападающего. Пока находящийся на контракте с «Торпедо» форвард по согласованию с тренерским штабом поддерживает свою физическую форму, тренируясь с нашей командой. Будущее игрока прояснится в ближайшее время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага главным тренером клуба
Сегодня, 00:27
Агент Вендела опроверг информацию о продлении контракта игрока с «Зенитом»
Вчера, 22:41
Официально«Интер» продлил контракт с Бареллой
Вчера, 20:30
Друг Вендела сообщил, что игрок продлил контракт с «Зенитом»
Вчера, 18:40
СлухиИндзаги подпишет новый трёхлетний контракт с «Интером»
Вчера, 17:24
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается продлить контракты с Эвансом и Хитоном
Вчера, 15:36
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:38
Кто же его возьмёт? Даже нет ни каких предложений!
Capral
Capral
вчера в 21:38
Вот, честно скажу- мне уже надоело читать, про каких-то Гонгадзе или еще кого-то. После, тех футболистов чемпионского состава Торпедо-76, слушать и смотреть на каких-то, непонятного качества игроков- просто неприятно. Кто он такой- этот Гонгадзе? Я его не знаю и знать не хочу. Я помню, настоящих футболистов Торпедо и настоящего тренера В.К.Иванова!!! А сейчас- кто, что? Команда в 1-й лиге и этим всё сказано...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:36
Наверное не нужен!Не оправдал надежд
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 