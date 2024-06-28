Угарте близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не рассчитывает на уругвайского футболиста.
«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за игрока 60 миллионов евро.
Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не рассчитывает на уругвайского футболиста.
«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за игрока 60 миллионов евро.
Хотя конечно же, более конкретных новостей ждем после Копы.
Хотя конечно же, более конкретных новостей ждем после Копы.