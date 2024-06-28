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Угарте близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:33

Полузащитник ПСЖ Мануэль Угарте, скорее всего, перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике не рассчитывает на уругвайского футболиста.

«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за игрока 60 миллионов евро.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 09:36
60 дороговато для него
galem72
galem72
сегодня в 08:30
Подобного рода опорников стоит записывать в АПЛ себе в состав только через аренду. Выложить как минимум 40+млн за этого ноунейма, а потом кусать локти из-за его бесполезности — надеюсь, пройденный этап Юнайтед.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:15
МЮ готовит обмен Санчо на Угарте.
Хотя конечно же, более конкретных новостей ждем после Копы.
Гость
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