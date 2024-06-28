Ле Норман переходит в «Атлетико»

Защитник Робин Ле Норман переходит из «Реала Сосьедад» в «Атлетико Мадрид».
Сумма сделки составит 30 миллионов евро.
О переходе будет объявлено на следующей неделе.
Защитник Робин Ле Норман переходит из «Реала Сосьедад» в «Атлетико Мадрид».
Сумма сделки составит 30 миллионов евро.
О переходе будет объявлено на следующей неделе.
Но это плохие новости для Сосьедада. Постепенно раздают всех лучших. Команда может просесть еще ниже. После ухода Сёрлота Реал Сосьедад оказался на 6 месте. Теперь еще потеряли Ле Нормана и может упасть на 8-10 строчку.
Но это плохие новости для Сосьедада. Постепенно раздают всех лучших. Команда может просесть еще ниже. После ухода Сёрлота Реал Сосьедад оказался на 6 месте. Теперь еще потеряли Ле Нормана и может упасть на 8-10 строчку.