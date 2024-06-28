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Ле Норман переходит в «Атлетико»

вчера, 22:43

Защитник Робин Ле Норман переходит из «Реала Сосьедад» в «Атлетико Мадрид».

Сумма сделки составит 30 миллионов евро.

О переходе будет объявлено на следующей неделе.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 23:52
О, для Атлетико это потрясающая сделка. Слежу за Ле Норманом примерно 5 лет, потрясающий защитник. Наконец мадридцы укрепят оборону.

Но это плохие новости для Сосьедада. Постепенно раздают всех лучших. Команда может просесть еще ниже. После ухода Сёрлота Реал Сосьедад оказался на 6 месте. Теперь еще потеряли Ле Нормана и может упасть на 8-10 строчку.
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