Бенрахма перешёл в «Лион»

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вчера, 16:19

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник перешёл в «Лион».

Детали контракта и сумма трансфера не раскрываются. Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал за французский клуб.