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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2024/2025

Бенрахма перешёл в «Лион»

вчера, 16:19

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник Мохамед Бенрахма перешёл в «Лион».

Детали контракта и сумма трансфера не раскрываются. Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал за французский клуб.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:07
раз Бенрахма перешел в Лион. это значит, Боруссия договорилась с Лионом, и нападающий Раян Шерки переедет в Дортмунд.
хотя ПСЖ готов был платит больше Боруссии))) но это же Лион!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:51
Теперь знает куда идет)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:24
Во второй половине прошлого сезона - было , что то вроде "пробы пера"...)))
Гость
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