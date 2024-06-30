Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник Мохамед Бенрахма перешёл в «Лион».
Детали контракта и сумма трансфера не раскрываются. Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал за французский клуб.
Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает, что полузащитник Мохамед Бенрахма перешёл в «Лион».
Детали контракта и сумма трансфера не раскрываются. Во второй половине прошлого сезона футболист уже выступал за французский клуб.
хотя ПСЖ готов был платит больше Боруссии))) но это же Лион!!!
хотя ПСЖ готов был платит больше Боруссии))) но это же Лион!!!