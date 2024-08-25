Игроки североирландского клуба попали в ДТП по пути на матч

Футболисты североирландской команды «Данганнон Свифтс» попали в аварию, когда ехали на матч с «Баллименой Юнайтед» в чемпионате Северной Ирландии.

Речь идёт о четырёх игроках — , , и . Полиция получила сообщение о столкновении четырёх транспортных средств.

После игры главный тренер «Свифтс» рассказал, что серьёзных последствий удалось избежать:

К счастью, ничего серьёзного ни с одним из четверых нет. Мне позвонил Деклан Данн, это был видеозвонок, поэтому он смог показать мне столкновение и ущерб. Очевидно, что в машине было четыре игрока, и он смог показать мне всех четверых. Они выглядели немного не в себе, но в тот момент они начали вставать на ноги и убеждаться, что с ними всё в порядке. К счастью, с ними всё в порядке.