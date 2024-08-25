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Игроки североирландского клуба попали в ДТП по пути на матч

вчера, 13:11

Футболисты североирландской команды «Данганнон Свифтс» попали в аварию, когда ехали на матч с «Баллименой Юнайтед» в чемпионате Северной Ирландии.

Речь идёт о четырёх игроках — Деклане Данне, Джеймсе Ноулзе, Томасе Магуайре и Дэнни Уоллесе. Полиция получила сообщение о столкновении четырёх транспортных средств.

После игры главный тренер «Свифтс» Родни Макари рассказал, что серьёзных последствий удалось избежать:

К счастью, ничего серьёзного ни с одним из четверых нет. Мне позвонил Деклан Данн, это был видеозвонок, поэтому он смог показать мне столкновение и ущерб. Очевидно, что в машине было четыре игрока, и он смог показать мне всех четверых. Они выглядели немного не в себе, но в тот момент они начали вставать на ноги и убеждаться, что с ними всё в порядке. К счастью, с ними всё в порядке.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:28
Что сказать - "Хорошо, то , что хорошо кончается"...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:20
Игрокам здоровья и скорейшего выздоровления
Гость
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