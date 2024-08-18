Директор клуба РПЛ грязно оскорбил Безбородова и атаковал его помощника. Светит дисквалификация

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сегодня, 12:04

Штрафы давно не помогают.

Представитель «Оренбурга» перешел на мат

В комментарии спортивного директора «Оренбурга» через слово присутствовали матерные междометия. Было прямое оскорбление арбитра Безбородова и его помощников. Дмитрий Андреев срифмовал VAR с самым известным словом из трёх букв. Затем сделал грубый намёк, на чём сидели во время матча против «Ростова» судьи. Полный текст его спича ничего нового не даст, там ругань. Но попробуем убрать весь мат, оставив нехитрый смысл:

Поздравляю Безбородова с победой «Ростова». Ну невозможно, 99 % единоборств судить в одну сторону.

По фолам в матче «Ростова» и «Оренбурга» счет 10:7. Судья Безбородов назначил больше штрафных в пользу гостей, чем в пользу команды Карпина. «Оренбург» 20 раз потерял владение по ходу позиционных атак, это много. У команды Деограсии 28 % неточных передач, а отличный показатель – меньше двадцати процентов. «Оренбург» нанёс всего 3 удара в створ чужих ворот, а у «Ростова» 11 выстрелов. Ещё голкипер «Оренбурга» взял пенальти.

Аргентинец Мансилья сначала забил невероятно красивый гол «Ростову», а позже в своей штрафной площади врезал Ланговичу по опорной ноге. Бессмысленный фол, латераль «Ростова» уже отдал пас. Безбородов занял верную позицию и без помощи повторов принял верное решение. Не к чему придраться. Тем более пенальти не реализовали. Некоторые фанаты «Оренбурга» пишут, что надо было показать красную карточку вратарю «Ростова».

Неправда. Там стоило показать жёлтую карточку, но эпизод далеко от штрафной площади, не пенальти. А фанаты «Ростова» увидели в ударе рукой Малых в шею соперника именно одиннадцатиметровый. Но «Оренбург» проиграл не из-за судейства. Они оставляли Комличенко в своей штрафной площади. Команда не поддержала сейвы бедняги Москвичева, который тащил, а в итоге пропустил от Роналдо. Хавбек реабилитировался за промах с «точки».

Директор Дмитриев ругался после матча, где не было судейского беспредела. Сам заявил, что сомневается в продажности Безбородова. Директор «Оренбурга» считает, что известный арбитр, а также помощники с повторами – Москалёв и Любимов, судили неправильно… Потому что неправильно. Но фолы фиксировали в две стороны. У «Оренбурга» три жёлтые карточки против одной у «Ростова», но речь о жёстких аргентинцах, у них такой стиль игры.

«Оренбург» и «Пари НН» лидируют по заработанным карточкам в начале сезона РПЛ . Нападки на рефери – отражение результатов клуба. Обидно упускать победу 0:2, это можно понять. Но после успеха со «Спартаком» у «Оренбурга» серия из шести неудачных поединков, четыре раза проиграли. Безбородов не виноват, просто Деограсии – нормальному тренеру, не хватает опыта работы на высоком уровне. Испанец поставил атаку и не исправил оборону.

Пора наказывать за грубые оскорбления в РПЛ

Не только в адрес арбитров. Нет законов – система разваливается. Сначала нарушают мелкое правило. «Ничего страшного не произошло». Затем доходит до хватания арбитров за руки. Дмитриев не просто матерился в интервью, но атаковал судейскую бригаду физически. Директор «Оренбурга» мешал арбитрам уйти в раздевалку. Такое поведение – результат серии неправильных действий руководства РФС и РПЛ . Прощали странные нападки.

Судей обзывали «козлами», а наказали по факту одного Семака. Были споры под трибунами. А президент вылетевшего из РПЛ «Урала» предлагал разбираться с арбитрами, как в лихих 90-х годах. Иванов заявил, что всех арбитров «надо взять и утопить». Это на грани с криминальной статьёй. Но господина Иванова не наказали даже как футбольного функционера. Неправильная стратегия неизбежно вела к физическому насилию против рефери.

Вот представители «Динамо» из Махачкалы были недовольны арбитражем в нескольких поединках. Президент клуба Гаджи Гаджиев заявил, что экспертам из судейской комиссии РФС нужно «прислушиваться к общественности». Странная формулировка от опытного человека. Надо действовать по букве закона. Если правила говорят, что нарушений не было, то нельзя их выдумывать, лишь бы понравиться публике. Не все умеют проигрывать.

Всегда останемся в первых рядах тех, кто критикует арбитров за дело. Например, нельзя прощать Безбородову судейство в матче «Ахмата» и ЦСКА год назад. На тот момент лучший арбитр в РПЛ опозорился. Но между критикой и оскорблениями понятная грань. Первая по фактам, а вторая на эмоциях, с применением мата с угрозами. Нельзя рассказывать, что арбитров «надо утопить». Нельзя опускаться до тюремных намеков про два стула.

На данный момент судьи работают нормально

Не знаем, что арбитры выдадут в ближайшие часы и недели. Но пока судейство лучше, чем в первом туре престижной АПЛ . Швейцарского защитника «Ньюкасла» Шера удалили после того, как соперник его спровоцировал и упал, словно его ударили головой. На повторе четко видно, кто виновник – футболист «Саутгемптона», но наказали уважаемого защитника. Вот где беспредел, причем арбитры смотрят повторы и вечно чудят.

В РПЛ , если вспоминать скандальное прошлое, сейчас спокойное судейство. Эксперты ЭСК РФС подтверждают разовые ошибки рефери и объясняют нюансы правил. Не скажем, что система идеальная. Это невозможно, когда есть двоякие трактовки правил и футбольные эмоции. Но Безбородов не испортил триллер в матче «Ростова» и «Оренбурга». Получилась веселая и перестрелка смелых команд. «Оренбург» сам виноват в поражении.

А поведение директора гостей заслуживает огромного штрафа и дисквалификации на полгода. Но понятно, что жёсткого наказания не увидим. Зато Безбородов опытный человек, включил в протокол атаку на своего помощника со стороны Дмитриева. Надеемся, в РФС хватит смелости, чтобы передать сигнал всем, кто планирует превратить сезон на серию оскорблений в разные стороны. Слишком многих зря прощали и выгораживали.