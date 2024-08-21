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Болельщик, который станцевал брейк-данс на матче РПЛ, арестован

сегодня, 00:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Болельщик, станцевавший брейк-данс во время матча РПЛ, арестован.

Он получит административный арест на 8 суток и запрет на посещение матчей.

Напомним, фанат выбежал на поле и станцевал в матче «Динамо» – «Крылья Советов».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:14, ред.
Все ради лайков... В такое время и живем.
Ни те нынче гуливеры))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:13
Правила поведения ещё никто не отменял...
ppxrtbax5d66
ppxrtbax5d66
сегодня в 07:44
Жестокий мир, дать поджопник и отпустить
shlomo
shlomo
сегодня в 07:40
Танцевал плохо... за это и получил.
c4efhpe7kg7d
c4efhpe7kg7d
сегодня в 07:25
Дискотека у танцора продлится несколько дольше чем он ожидал
ABir
ABir
сегодня в 06:02
У этого болельщика был оформлен фан-айди?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:54
Челс хотел стать звездой, а вышло вона как...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:32
За что, олимпийский вид спорта.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 04:19
Интересно сколько бы он получил если бы станцевал на поле гопак ? )
4ffmnpvtxr6d
4ffmnpvtxr6d
сегодня в 03:07
Почему с клуба не снимают очки за такие выходки не понятно, только такая мера может исключить подобные случаи.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:37
Возможно, что сейчас будет "танцевать" где то с метлой...)
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