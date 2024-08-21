Болельщик, который станцевал брейк-данс на матче РПЛ, арестован

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сегодня, 00:55

Болельщик, станцевавший брейк-данс во время матча РПЛ , арестован.

Он получит административный арест на 8 суток и запрет на посещение матчей.

Напомним, фанат выбежал на поле и станцевал в матче «Динамо» – «Крылья Советов».