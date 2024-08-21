Болельщик, который станцевал брейк-данс на матче РПЛ, арестован

Болельщик, станцевавший брейк-данс во время матча РПЛ, арестован.
Он получит административный арест на 8 суток и запрет на посещение матчей.
Напомним, фанат выбежал на поле и станцевал в матче «Динамо» – «Крылья Советов».
|Динамо1 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Болельщик, станцевавший брейк-данс во время матча РПЛ, арестован.
Он получит административный арест на 8 суток и запрет на посещение матчей.
Напомним, фанат выбежал на поле и станцевал в матче «Динамо» – «Крылья Советов».
Ни те нынче гуливеры))
Ни те нынче гуливеры))