«Оренбург» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»

«Оренбург» ушёл от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ (2:2).
Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. На 31-й минуте Кирилл Печенин удвоил преимущество гостей.
На 68-й минуте игрок гостей Фернандо Костанца был удалён с поля, и на 72-й минуте полузащитник хозяев Джимми Марин реализовал пенальти, а в компенсированное время оформил дубль.
«Оренбург» идёт на 15-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (12 очков).
Безрассудный фол Констанцы и тут же Рассказов зачем то откровенно толкает игрока хозяев когда тот готовился бить головой.
Удаление и пенальти 100%.
КС выигрышный матч чудом не проиграли, отсок чистой воды.
P.S. Откуда берутся такие комментаторы?
Сначала чешет, что попало, делает заключение, а потом после просмотра меняет мнение на противоположное.
Ладно можно сразу не увидеть, но он и после повторов продолжал утверждать, а менял мнение после того как судья к монитору отправлялся.
Безрассудный фол Констанцы и тут же Рассказов зачем то откровенно толкает игрока хозяев когда тот готовился бить головой.
Удаление и пенальти 100%.
КС выигрышный матч чудом не проиграли, отсок чистой воды.
P.S. Откуда берутся такие комментаторы?
Сначала чешет, что попало, делает заключение, а потом после просмотра меняет мнение на противоположное.
Ладно можно сразу не увидеть, но он и после повторов продолжал утверждать, а менял мнение после того как судья к монитору отправлялся.