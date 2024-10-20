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«Оренбург» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»

вчера, 18:34
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Оренбург» ушёл от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. На 31-й минуте Кирилл Печенин удвоил преимущество гостей.

На 68-й минуте игрок гостей Фернандо Костанца был удалён с поля, и на 72-й минуте полузащитник хозяев Джимми Марин реализовал пенальти, а в компенсированное время оформил дубль.

«Оренбург» идёт на 15-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (12 очков).

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Все комментарии
Carradona
Carradona ответ n9u5uskkyekt (раскрыть)
сегодня в 06:34
+6
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:57
В дебютном матче Слишковича у руля команды победить не получилось, но и разочаровываться у болельщиков Оренбурга нет повода.
lotsman
lotsman
вчера в 19:28
Игра была равна. Всё шло к ничьей.
nubom
nubom
вчера в 19:06
Мне понравился комментатор. Пытался быть лояльным к обеим командам, а самое главное - один в эфире и не нгамалелил. А то надоело слушать петушиную перекличку из двух микрофонов про одну деревню...
матос
матос
вчера в 19:05
жаль .... надеялся на победу Самары.
112910415
112910415
вчера в 19:02
спортсмен Констанца должен быть строго наказан, упущенная победа на его совести !
4f39ajzjbtb4
4f39ajzjbtb4
вчера в 18:46
Игровая дисциплина в КС на очень низком уровне, ау Осинькин.
Безрассудный фол Констанцы и тут же Рассказов зачем то откровенно толкает игрока хозяев когда тот готовился бить головой.
Удаление и пенальти 100%.
КС выигрышный матч чудом не проиграли, отсок чистой воды.

P.S. Откуда берутся такие комментаторы?
Сначала чешет, что попало, делает заключение, а потом после просмотра меняет мнение на противоположное.
Ладно можно сразу не увидеть, но он и после повторов продолжал утверждать, а менял мнение после того как судья к монитору отправлялся.
n9u5uskkyekt
n9u5uskkyekt
вчера в 18:46
Зачем Газпрому такая обуза в виде Оренбурга, не очень понятно.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:45
Не знаю кто как, а лично мне не хотелось чтобы кто-то проиграл. Хотелось красивого футбола и результативной ничейки. Если со вторым желанием срослось, то с первым вряд ли. Хотя и играли в целом на бодрячке и с желанием, но какая-то игра по большей части без ворот. Тем не менее для Самары все складывалось просто идеально до поры до времени. Даже Сергеев расчехлился забитым мячом наконец-то. И вдруг Меркурий вошел в ретроград. Удаление, следом пенальти, все встает с ног на голову и в концовке Оренбург спасает игру. В общем Осинькину успешной работы и результатов в дальнейшем, благо после встречи с губернатором спала вся эта шумиха в СМИ и имеется условно вотум доверия. Ну и Слишковичу также удачи, работы ведь непочатый край, да и дебют в принципе провальным не вышел. Как-то так с моей колокольни.
ef7na9fwfw26
ef7na9fwfw26
вчера в 18:40
С такой игрой Оренбург ждет только пердив.
suiw
suiw
вчера в 18:38
Это Ломаев спас ничью
Сп62
Сп62
вчера в 18:37
Сегодня Крылья отскочили. Это факт.
285hbymjuzh7
285hbymjuzh7
вчера в 18:36
Зачем ФК Оренбург в РПЛ, зачем тренер-физрук Слишкович в России. Очень много вопросов. Счет не по игре совершенно.
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