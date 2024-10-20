«Оренбург» спас ничью в матче с «Крыльями Советов»

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вчера, 18:34

«Оренбург» ушёл от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура РПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 11-й минуте забил нападающий «Крыльев» Иван Сергеев. На 31-й минуте Кирилл Печенин удвоил преимущество гостей.

На 68-й минуте игрок гостей Фернандо Костанца был удалён с поля, и на 72-й минуте полузащитник хозяев Джимми Марин реализовал пенальти, а в компенсированное время оформил дубль.

«Оренбург» идёт на 15-м месте (8 очков), «Крылья Советов» занимают 9-е место (12 очков).