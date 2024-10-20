Гол Бензема помог клубу «Аль-Иттихад» обыграть команду «Аль-Кадисия»

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вчера, 08:53

«Аль-Иттихад» переиграл клуб «Аль-Кадисия» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Карим Бензема вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг на 20-й сравнял счет. Мусса Диаби вернул «Аль-Иттихаду» преимущество на 67-й, а на 81-й забил Марио Митай.

Мяч албанца вышел примечательным: перед тем как поразить ворота, он обыграл нескольких соперников, одного из них не без доли везения.

После этой игры «Аль-Иттихад» идет на 2-м месте (18 очков), «Аль-Кадисия» находится на 7-й строчке (10 баллов).