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Гол Бензема помог клубу «Аль-Иттихад» обыграть команду «Аль-Кадисия»

вчера, 08:53
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-КадисияМатч завершен

«Аль-Иттихад» переиграл клуб «Аль-Кадисия» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

Карим Бензема вывел хозяев поля вперед на 7-й минуте. Пьер-Эмерик Обамеянг на 20-й сравнял счет. Мусса Диаби вернул «Аль-Иттихаду» преимущество на 67-й, а на 81-й забил Марио Митай.

Мяч албанца вышел примечательным: перед тем как поразить ворота, он обыграл нескольких соперников, одного из них не без доли везения.

После этой игры «Аль-Иттихад» идет на 2-м месте (18 очков), «Аль-Кадисия» находится на 7-й строчке (10 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 09:37
Я знаю всех этих футболистов, Европа переезжает в Саудию. Лишь бы молодые таланты не начали туда переходить как Габри Вейга.
Гость
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