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Уилшир стал тренером «Норвича»

вчера, 13:02

«Норвич Сити» объявил о назначении главного тренера «Арсенала» до 18 лет Джека Уилшира тренером первой команды. Уилшир будет работать совместно с Йоханнесом Хоффом Торупом.

32-летний англичанин сообщил, что рад данному назначению и с нетерпением ждёт начала работы.

Я очень рад присоединиться к «Норвич Сити». Это фантастическая возможность в очень впечатляющем клубе, и она появилась как нельзя вовремя, чтобы продвинуть мою тренерскую карьеру в среде первой команды.

Когда я познакомился с Беном и Йоханнесом, меня очень впечатлило их видение и планы относительно клуба. Я много слышал об обстановке в клубе, а условия в тренировочном центре — первоклассные.

Я чувствую, что очень многому научился за время работы тренером в «Арсенале», и я буду вечно благодарен за этот опыт. Теперь я с нетерпением жду начала работы с тренерским штабом и игроками и не могу дождаться начала.

После одиннадцати туров «Норвич» занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Все комментарии
w2e5dxh5jvaw
w2e5dxh5jvaw
вчера в 13:14
Удачи ему на новом месте, жаль что рано закончил карьеру игрока
Гость
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