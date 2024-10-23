Уилшир стал тренером «Норвича»

«Норвич Сити» объявил о назначении главного тренера «Арсенала» до 18 лет Джека Уилшира тренером первой команды. Уилшир будет работать совместно с Йоханнесом Хоффом Торупом.
32-летний англичанин сообщил, что рад данному назначению и с нетерпением ждёт начала работы.
Я очень рад присоединиться к «Норвич Сити». Это фантастическая возможность в очень впечатляющем клубе, и она появилась как нельзя вовремя, чтобы продвинуть мою тренерскую карьеру в среде первой команды.
Когда я познакомился с Беном и Йоханнесом, меня очень впечатлило их видение и планы относительно клуба. Я много слышал об обстановке в клубе, а условия в тренировочном центре — первоклассные.
Я чувствую, что очень многому научился за время работы тренером в «Арсенале», и я буду вечно благодарен за этот опыт. Теперь я с нетерпением жду начала работы с тренерским штабом и игроками и не могу дождаться начала.
После одиннадцати туров «Норвич» занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.