Бонуччи будет работать помощником тренера молодёжной сборной Италии

Бывший защитник сборной Италии станет помощником тренера молодёжной национальной команды среди игроков не старше 20 лет .

Своё назначение экс-футболист прокомментировал так:

Я с гордостью принимаю предложение президента Гравины и готов к этому опыту. Вернуться в состав «адзурри» будет очень интересно. Для меня настало время наблюдать, изучать и учиться. Возможность делать это вместе с великим человеком и тренером, таким как Бернардо Корради, за плечами которого уже много работы с ребятами, позволит мне объединить личные знания и опыт с видением новых молодых «адзурри» в надежде на то, что они смогут осуществить свою мечту. На этом пути я не откажусь от тех ценностей, которые позволили мне сделать великую карьеру: смирение, работа, командный дух и самопожертвование. Ещё раз спасибо президенту и тренеру за эту прекрасную возможность.