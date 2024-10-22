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Бонуччи будет работать помощником тренера молодёжной сборной Италии

вчера, 17:35

Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи станет помощником тренера молодёжной национальной команды среди игроков не старше 20 лет Бернардо Корради.

Своё назначение экс-футболист прокомментировал так:

Я с гордостью принимаю предложение президента Гравины и готов к этому опыту. Вернуться в состав «адзурри» будет очень интересно. Для меня настало время наблюдать, изучать и учиться. Возможность делать это вместе с великим человеком и тренером, таким как Бернардо Корради, за плечами которого уже много работы с ребятами, позволит мне объединить личные знания и опыт с видением новых молодых «адзурри» в надежде на то, что они смогут осуществить свою мечту. На этом пути я не откажусь от тех ценностей, которые позволили мне сделать великую карьеру: смирение, работа, командный дух и самопожертвование. Ещё раз спасибо президенту и тренеру за эту прекрасную возможность.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Ну , что Леонардо "счастливого плаванья" на тренерском поприще...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:38
Защитник был хороший значит сможет научить
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:38
Начинать надо с малого.
Гость
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