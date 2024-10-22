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Два боснийских специалиста вошли в тренерский штаб «Оренбурга»

вчера, 17:11

Боснийские специалисты Иван Бубало и Мухамед Берберович пополнили тренерский штаб Владимира Слишковича в «Оренбурге».

Бубало был тренером в «Бунёдкоре» (Узбекистан), «Аль-Айне» (ОАЭ), «Солине» (Хорватия) и боснийских командах «Бранители», «Зриньски», «Габела». Берберович работал в боснийских клубах «Единство Бихач» и «Краина Казин».

Южноуральцев покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:24, ред.
- Оренбургу - удачи и успехов!
- Мне вот просто интересно: почему все тренеры клубов РПЛ берут себе в помощники зарубежных тренеров, а наш "царь" Мостовой всё сидит на своём "троне", и никак не может найти себе команду для "стажировки". Что за дела?
- То ли "Царь-то, ненастоящий!"...?
- То ли... Македонский (Мостовой)? Кто такой? Почему не знаю?
2aat9g732s9p
2aat9g732s9p ответ Баpсaфoбия (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:26
Судя по последнему матчу, это пока не удается.
95bddpsb827t
95bddpsb827t
вчера в 17:22
Мало одно -ича, еще двух привезли, просто нашествие какое-то.
shlomo
shlomo
вчера в 17:19
Добро пожаловать.... может все же что то придумают совместно
Гость
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