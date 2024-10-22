Два боснийских специалиста вошли в тренерский штаб «Оренбурга»

Боснийские специалисты Иван Бубало и Мухамед Берберович пополнили тренерский штаб Владимира Слишковича в «Оренбурге».
Бубало был тренером в «Бунёдкоре» (Узбекистан), «Аль-Айне» (ОАЭ), «Солине» (Хорватия) и боснийских командах «Бранители», «Зриньски», «Габела». Берберович работал в боснийских клубах «Единство Бихач» и «Краина Казин».
Южноуральцев покинули тренеры Фернандо Кабалейро и Дамиан Моретти.
- Мне вот просто интересно: почему все тренеры клубов РПЛ берут себе в помощники зарубежных тренеров, а наш "царь" Мостовой всё сидит на своём "троне", и никак не может найти себе команду для "стажировки". Что за дела?
- То ли "Царь-то, ненастоящий!"...?
- То ли... Македонский (Мостовой)? Кто такой? Почему не знаю?
- Мне вот просто интересно: почему все тренеры клубов РПЛ берут себе в помощники зарубежных тренеров, а наш "царь" Мостовой всё сидит на своём "троне", и никак не может найти себе команду для "стажировки". Что за дела?
- То ли "Царь-то, ненастоящий!"...?
- То ли... Македонский (Мостовой)? Кто такой? Почему не знаю?