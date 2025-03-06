Стали известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

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сегодня, 17:00

Английская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение приза лучшему игроку месяца по итогам февраля.

Голосование завершится 10 марта.

Нападающий «Эвертона» (5 голов в 5 матчах).

Форвард «Кристал Пэлас» (4 гола и одна результативная передача в 4 матчах).

Нападающий «Брайтона» (2 гола и ассист в 4 матчах).

Форвард «Ливерпуля» (6 голов и четыре голевых паса в 6 матчах).

Защитник «Тоттенхэма» (4 матча, гол и два «сухих» поединка).

Полузащитник «Ливерпуля» (2 гола и ассист в 6 матчах).

Также были объявлены претенденты на звание тренера месяца.