Стали известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение приза лучшему игроку месяца по итогам февраля.
Голосование завершится 10 марта.
Нападающий «Эвертона» Бето (5 голов в 5 матчах).
Форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета (4 гола и одна результативная передача в 4 матчах).
Нападающий «Брайтона» Янкуба Минте (2 гола и ассист в 4 матчах).
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (6 голов и четыре голевых паса в 6 матчах).
Защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс (4 матча, гол и два «сухих» поединка).
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи (2 гола и ассист в 6 матчах).
Также были объявлены претенденты на звание тренера месяца.
Если же откинуть Салаха, то я бы выбрал Матета! Француз отлично играет в Пэласе забивая вполне нормально, учитывая уровень команды! Думаю ему пора переходить в клуб по крупнее!
Если же откинуть Салаха, то я бы выбрал Матета! Француз отлично играет в Пэласе забивая вполне нормально, учитывая уровень команды! Думаю ему пора переходить в клуб по крупнее!