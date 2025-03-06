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Стали известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

сегодня, 17:00

Английская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение приза лучшему игроку месяца по итогам февраля.

Голосование завершится 10 марта.

Нападающий «Эвертона» Бето (5 голов в 5 матчах).

Форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета (4 гола и одна результативная передача в 4 матчах).

Нападающий «Брайтона» Янкуба Минте (2 гола и ассист в 4 матчах).

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (6 голов и четыре голевых паса в 6 матчах).

Защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс (4 матча, гол и два «сухих» поединка).

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи (2 гола и ассист в 6 матчах).

Также были объявлены претенденты на звание тренера месяца.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:19
Тут скорее всего Мо Салах получит награду и это вполне заслуженно, т.к египтянен выдает шикарные прказатели!!!
Если же откинуть Салаха, то я бы выбрал Матета! Француз отлично играет в Пэласе забивая вполне нормально, учитывая уровень команды! Думаю ему пора переходить в клуб по крупнее!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:27
Мо, конечно же, но это последняя его награда
shlomo
shlomo
сегодня в 17:05
Много достойных.. но думаю что "ветерану" отдадут предпочтение.
Гость
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