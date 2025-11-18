«Майнц» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763484779

вчера, 19:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» – «Хоффенхайм», который состоится 21 ноября 2025 года.

«Майнц»

«Майнц» совершенно не похож на себя образца прошлого сезона и вынужден пребывать в зоне вылета, а именно на предпоследнем месте с пятью баллами в активе. Команда наверняка выйдет заряженной на борьбу после перерыва сборных и постарается создать проблемы «Хоффенхайму», который на данный момент выглядит постабильнее и поувереннее соперника.

9 ноября «Майнц» проиграл на выезде «Айнтрахту» (0:1), а шестого числа в Лиге конференций переиграл «Фиорентину» (1:0).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» выиграл большинство последних встреч, что помогло команде забраться уже на шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив набрал 19 баллов и всего один пункт отделяет его от идущего впереди «Байера». Если гости смогут справиться с нынешним аутсайдером, то вполне будут иметь шансы подняться выше на 1-2 ступеньки в Бундеслиге.

13 октября Хоффенхайм обыграл в товарищеской игре «Гройтер Фюрт» (3:0), а в еще одной дружественной встрече выиграл у «РБ Лейпциг» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Майнц» – 2.5

Ничья – 3.65

Победят «Хоффенхайм» – 2.65

Статистика

«Хоффенхайм» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Пять из семи домашних матчей «Майнца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что несмотря на высокий коэффициент, ставка на малорезультативный поединок пройдет, основываясь на статистике личных встреч.