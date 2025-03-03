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Винисиус о церемонии «Золотого мяча»: «Меня попросили остаться в Мадриде»

сегодня, 20:41

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о церемонии вручения «Золотого мяча» 2024 года, когда награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Золотой мяч»? Люди голосуют за то, что думают. У меня есть свои мысли, как и у моих товарищей по команде. Конечно, когда ты близок к завоеванию «Золотого мяча», ты хочешь его выиграть, но у меня будет много возможностей сделать это снова.

Решение не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» было принято клубом. Я всегда делаю то, что говорит мне клуб, и меня попросили остаться в Мадриде.

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:41, ред.
.....Я тебе так скажу,без обид, Хави и Иньеста-игрочища высочайшего класса,которые постоянно были на слуху,когда играли и те не получили этого желанного трофея, а твой победитель,при всех своих плюсах, как это помягче сказать Серый Кардинал, игрок без эффекта, без впечатлений, ремесленник!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:48
Возможно, что Винисиус получил бы ЗМ, если бы на поле показывал поведение чемпиона,, его истерики и провокации всех достали. Человек саморазрушил свое имя. Тогда был уникальный шанс получит ЗМ как победитель ЛаЛиги и Лиги чемпионов, тем более бразилец показал блестящую игру в матчах плей Лиги чемпионов. Но теперь поезд ушел))) и прямо сейчас никто из Реала не играет на ЗМ. На ЗМ играет Салах и затем где то далеко позади все остальные...том числе и Мбаппе. А через год два три МанСити вернёт свой привычный монструозный статус, Барселона станет безусловной силой в Примере. Время Винисиуса прошло.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:30
    Incredulous
    Incredulous ответ sf93rb34qew8 (раскрыть)
    сегодня в 21:28
    В нормальном клубе так и должно быть. Президент клуба принимает окончательное решение в вопросах, которые касаются непосредственно клуба.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 21:17
    Послушный мальчик. Перес обиделся , и использует клуб и игроков команды как инструмент. Родри победитель и чемпион ))
    sf93rb34qew8
    sf93rb34qew8
    сегодня в 21:13
    Там в клубе Перес за всех решает
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 21:03
    Может хватит уже вспоминать прошлое.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 21:02
    Зря Винисиус снова и снова возвращается к этой довольно болезненной теме. Этот Золотой мяч всё равно уже вручили другому человеку и его не вернуть... Лучше настроиться на борьбу за новые трофеи, те которые впереди.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 20:57
    Решила вся команда не ехать, и все дела.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:55
    Правильно и сделали, ещё бы расплакался там...
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 20:52
    Однозначно это заговор против борца с расизмом)))
    Гость
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