Винисиус о церемонии «Золотого мяча»: «Меня попросили остаться в Мадриде»

Нападающий «Реала» высказался о церемонии вручения «Золотого мяча» 2024 года, когда награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» .

«Золотой мяч»? Люди голосуют за то, что думают. У меня есть свои мысли, как и у моих товарищей по команде. Конечно, когда ты близок к завоеванию «Золотого мяча», ты хочешь его выиграть, но у меня будет много возможностей сделать это снова.

Решение не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча» было принято клубом. Я всегда делаю то, что говорит мне клуб, и меня попросили остаться в Мадриде.