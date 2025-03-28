Алекс Фергюсон позвонил Дэнни Уэлбеку после гола игрока в ворота «Ньюкасла»

Нападающий «Брайтона» Дэнни Уэлбек сообщил, что после матча с «Ньюкаслом» в Кубке Англии (2:1), в котором тот забил победный гол в дополнительное время, ему позвонил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Ранее футболист играл за «дьяволов» под руководством наставника.
Сэр Алекс Фергюсон мне позвонил после этого гола. Он говорил об этом мяче и об игре в целом.
Сэр Алекс был впечатлен, поражает такая связь с игроками, он тренер, который всегда приглядывает за своими футболистами, всегда хочет лучшего для них, и до сих пор с ними общается.