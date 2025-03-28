Алекс Фергюсон позвонил Дэнни Уэлбеку после гола игрока в ворота «Ньюкасла»

Нападающий «Брайтона» сообщил, что после матча с «Ньюкаслом» в Кубке Англии (2:1), в котором тот забил победный гол в дополнительное время, ему позвонил бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» . Ранее футболист играл за «дьяволов» под руководством наставника.

Сэр Алекс Фергюсон мне позвонил после этого гола. Он говорил об этом мяче и об игре в целом.

Сэр Алекс был впечатлен, поражает такая связь с игроками, он тренер, который всегда приглядывает за своими футболистами, всегда хочет лучшего для них, и до сих пор с ними общается.