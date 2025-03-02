Иско принёс извинения болельщикам «Реала» за празднование гола

Полузащитник «Бетиса» Иско забил победный гол в ворота «Реала» в матче Ла Лиги (2:1). Ранее хавбек выступал за «сливочных», он принёс извинения болельщикам команды из Мадрида за празднование взятия ворот.
Приношу свои извинения всем болельщикам «Реала» за свое празднование гола. Я очень благодарен «Реалу», этот клуб навсегда в моем сердце.
Если б он не хотел забить Реалу, то не подходил бы к точке. Ну а раз подошёл, забил и отпраздновал, то и нехрен оправдываться перед клубом, который закопал его карьеру.
P.S. Одним словом, лучше бы вообще промолчал, нежели заднюю дал. Недаром в народе говорят: слово - серебро, молчание - золото.
Если б он не хотел забить Реалу, то не подходил бы к точке. Ну а раз подошёл, забил и отпраздновал, то и нехрен оправдываться перед клубом, который закопал его карьеру.
P.S. Одним словом, лучше бы вообще промолчал, нежели заднюю дал. Недаром в народе говорят: слово - серебро, молчание - золото.