Иско принёс извинения болельщикам «Реала» за празднование гола

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сегодня, 08:58

Полузащитник «Бетиса» забил победный гол в ворота «Реала» в матче Ла Лиги (2:1). Ранее хавбек выступал за «сливочных», он принёс извинения болельщикам команды из Мадрида за празднование взятия ворот.