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Иско принёс извинения болельщикам «Реала» за празднование гола

сегодня, 08:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Бетиса» Иско забил победный гол в ворота «Реала» в матче Ла Лиги (2:1). Ранее хавбек выступал за «сливочных», он принёс извинения болельщикам команды из Мадрида за празднование взятия ворот.

Приношу свои извинения всем болельщикам «Реала» за свое празднование гола. Я очень благодарен «Реалу», этот клуб навсегда в моем сердце.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 15:04, ред.
Канеш закопал, и не иначе. Я прекрасно помню время, когда Зидан его постоянно динамил, обещая из года в год место в основе, гася при этом намерения и прекрасные возможности парня уйти в другие топ клубы..., и всё равно продолжал его кидать, даже когда Иско был на пике.
Водил за нос алжирец пацана, так и не дав последнему кинуть якорь в топе и полноценно раскрыться.
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:52
Почему закопал? Он 5 раз лч выиграл с Реалом, пару раз ла лигу, и уйма трофеев, он стал мега звездой там, его знает весь футбольный мир. И далеко не всегда полировал лавку, всегда на замену выходил, иногда бывало и пару месяцев стабильно играл в основе, очень хороший игрок ротации был. Просто на тот момент в Реале были Рон, Бэйл, Модрич, Кросс, кого он мог из них посадить на лавку? Мог бы в болен слабом клубе играть, но тогда он не был бы тот Иско, которого все знают как классного игрока праймового Реала.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:25, ред.
Глупое извинение от Иско..., а его акцент на том, что РМ в его сердце - ещё глупее.
Если б он не хотел забить Реалу, то не подходил бы к точке. Ну а раз подошёл, забил и отпраздновал, то и нехрен оправдываться перед клубом, который закопал его карьеру.

P.S. Одним словом, лучше бы вообще промолчал, нежели заднюю дал. Недаром в народе говорят: слово - серебро, молчание - золото.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:55
Просто был неудержимый всплеск эмоций. Не думаю что он злорадствовал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:49
А как быть болельщикам Бетиса?))
112910415
112910415
сегодня в 10:29
ну, нормально получилось !
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:16
Никаких извинений! Пусть возвращает 3 очка реалу! А еще штраф платит за то что забил!
shur
shur
сегодня в 09:49
....вообщем решил своим коментом ещё и добить "Реал"...!!!
....а ведь это празднование говорит о скрытой обиде на тренера,
долго и незаслуженно держа на лавке талантливого игрока, Я про "Мадрид", понять можно.....! Однако жизнь продолжается!!!
drug01
drug01
сегодня в 09:24
Футбол не знает границ!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:21
Вот как можно оказывается, отпраздновать, а потом извиниться и всё норм
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:20, ред.
А за что извиняться то? Забил и отпраздновал!Теперь всю жизнь что ли молиться на болел Реала!
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