ПСЖ забил шесть голов в ворота «Сент-Этьена»

«Сент-Этьен» проиграл ПСЖ в 27-м туре Лиги 1 (1:6).
Лукас Стассин на 9-й минуте вывел хозяев поля вперед. Гонсалу Рамуш на 43-й реализовал пенальти и сравнял счет. Хвича Кварацхелия забил на 50-й, Дезире Дуэ отличился на 53-й, Жоау Невеш отметился на 62-й, Дуэ на 66-й оформил дубль, на 90-й забил Ибрагим Мбайе.
Ворота «Пари Сен-Жермен» в этом поединке защищал Матвей Сафонов.
После этой игры ПСЖ лидирует (71 балл), команда может стать чемпионом досрочно в случае ничьей в матче «Монако» и «Ниццы». «Сент-Этьен» находится на 17-й строчке (20 очков).
Да там вообще непонятный первый тайм и походу он оправдал надежды только букмекеров...)
Да там вообще непонятный первый тайм и походу он оправдал надежды только букмекеров...)