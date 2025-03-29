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ПСЖ забил шесть голов в ворота «Сент-Этьена»

вчера, 22:56
Сент-ЭтьенЛоготип футбольный клуб Сент-Этьен1 : 6Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Сент-Этьен» проиграл ПСЖ в 27-м туре Лиги 1 (1:6).

Лукас Стассин на 9-й минуте вывел хозяев поля вперед. Гонсалу Рамуш на 43-й реализовал пенальти и сравнял счет. Хвича Кварацхелия забил на 50-й, Дезире Дуэ отличился на 53-й, Жоау Невеш отметился на 62-й, Дуэ на 66-й оформил дубль, на 90-й забил Ибрагим Мбайе.

Ворота «Пари Сен-Жермен» в этом поединке защищал Матвей Сафонов.

После этой игры ПСЖ лидирует (71 балл), команда может стать чемпионом досрочно в случае ничьей в матче «Монако» и «Ниццы». «Сент-Этьен» находится на 17-й строчке (20 очков).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:01
всем нравится футбол с большим количеством голов
AKH
AKH ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:55
Нет конечно, буржуинам нравится РПЛ и матчи сб. России с Вануту, Гренадой, и Замбией.. Они только это и смотрят..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:35
Привет Алании!)

Да там вообще непонятный первый тайм и походу он оправдал надежды только букмекеров...)
112910415
112910415
сегодня в 11:26
победили, молодцы ! )
79xctar4thbu
79xctar4thbu
сегодня в 03:31
Избиение младенцев такое называется
Capral
Capral
вчера в 23:15
И это называется чемпионат. Неужели буржуинам нравится такой футбол...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
Игра в первом тайме была просто не понятной . Но во втором тайме ПСЖ проснулись и сделали то что должны были сделать .
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