ПСЖ забил шесть голов в ворота «Сент-Этьена»

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вчера, 22:56

«Сент-Этьен» проиграл ПСЖ в 27-м туре Лиги 1 (1:6).

Лукас Стассин на 9-й минуте вывел хозяев поля вперед. Гонсалу Рамуш на 43-й реализовал пенальти и сравнял счет. Хвича Кварацхелия забил на 50-й, Дезире Дуэ отличился на 53-й, Жоау Невеш отметился на 62-й, Дуэ на 66-й оформил дубль, на 90-й забил Ибрагим Мбайе.

Ворота «Пари Сен-Жермен» в этом поединке защищал Матвей Сафонов.