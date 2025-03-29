ЦСКА переиграл «Динамо» Махачкала в матче Премьер-Лиги

ЦСКА переиграл «Динамо» из Махачкалы в 22-м туре РПЛ (2:0).
Мойзес забил на 32-й минуте, Рифат Жемалетдинов отличился на 80-й.
После этой игры ЦСКА идет на 5-м месте (41 пункт), «Динамо» находится на 12-й строчке (21 балл).
ЦСКА переиграл «Динамо» из Махачкалы в 22-м туре РПЛ (2:0).
Мойзес забил на 32-й минуте, Рифат Жемалетдинов отличился на 80-й.
После этой игры ЦСКА идет на 5-м месте (41 пункт), «Динамо» находится на 12-й строчке (21 балл).
Причём, "интересненько" - это только к футболёрам ЦСКА, а, вот, "живенько" - к обеим командам.
Периодически, на мой взгляд, атака армейцев играла быстро, разнообразно, с творческим подходом к завершению. Но не всё в концовках получалось
Махачкала пыталась высоко прессинговать, и им частенько удавалось срывать атаки красно-синих, но не более.
В конце 2-го тайма ЦСКА всё таки "додавил".
В целом все 90+ минут не зря провёл перед экраном телевизора.
Причём, "интересненько" - это только к футболёрам ЦСКА, а, вот, "живенько" - к обеим командам.
Периодически, на мой взгляд, атака армейцев играла быстро, разнообразно, с творческим подходом к завершению. Но не всё в концовках получалось
Махачкала пыталась высоко прессинговать, и им частенько удавалось срывать атаки красно-синих, но не более.
В конце 2-го тайма ЦСКА всё таки "додавил".
В целом все 90+ минут не зря провёл перед экраном телевизора.