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ЦСКА переиграл «Динамо» Махачкала в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

ЦСКА переиграл «Динамо» из Махачкалы в 22-м туре РПЛ (2:0).

Мойзес забил на 32-й минуте, Рифат Жемалетдинов отличился на 80-й.

После этой игры ЦСКА идет на 5-м месте (41 пункт), «Динамо» находится на 12-й строчке (21 балл).

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 15:34
Мы ЦСКА! Мы победили!
112910415
112910415
сегодня в 14:51
хорошая победа !
Сп62
Сп62 ответ p7mceav2ye32 (раскрыть)
сегодня в 08:53
Значит в следующее воскресенье надо будет ждать ничью.
Датак
Датак
сегодня в 07:20
С динамо нельзя играть с двумя однотипными форвардами,у которых к тому же большие проблемы с реализацией.глебов с койта должны сыграть.ну и кисляк отбыл дисквалификацию,к счастью.вчера без него центр поля выглядел много говоря пожарно.бистрович все таки слабоват...много брака.а пьянич тупо стар
p7mceav2ye32
p7mceav2ye32 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 04:49, ред.
А я динамовцам. В любом случае обе команды остаются в гонке за чемпионством и списывать их ещё рано.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:23
Спасибо Дед!
Спасибо!
И тебе долгих лет и здоровья!
Red blu
Red blu ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:02
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза прокомментировал свой гол в ворота махачкалинского «Динамо» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Мойзес был заменен в перерыве.

— Меня поменяли из-за желтой карточки. Но для меня это было естественно, выразить эмоции на поле после забитого гола.

— Марко Николич сказал, что я расстроился из-за замены?
— Если он сказал это, то значит так и есть. Но оставим эту тему в стороне. У меня нет обиды на Марко. У нас отличный коллектив.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:57
Согласен, что соперники разные. Будем ждать личную встречу.
Red blu
Red blu
вчера в 22:50
Отлично! Идём дальше! Шаг за шагом! Вполне спокойно.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:47
"Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо».
Армейцы одержали победу со счетом 2:0 в 22-м туре Мир РПЛ.

«Команду – с сухой и заслуженной победой. Очень тяжелый соперник, борются за каждый мяч. Против них тяжело создавать моменты. Мы контролировали игру. Много было надежд на стандарты.

Мойзес играл отлично, забил, но снял футболку и получил желтую. Мне это не понравилось. Ему не понравилась замена, а мне – его поведение. Облякова тоже заменили из-за желтой», – сказал Николич."
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:36
Динамо Махачкала!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:31
При оценке игры команд принято учитывать соперника и его игру. Махачкала намного сильнее Оренбурга, который видимо смирился с вылетом. У ЦСКА 9 человек уезжали в сборные и играли, а у Динамо всего 4. Посмотрим. Личная встреча многое прояснит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:20
Конечно победа важна, нужна и приятна. Но ... есть и нюансы. Немного удивляет постоянное тасование состава Николичем. Рифат и в форме , и в настроении, что показал матч в Белграде, однако в старте Бистрович. Удивляет бесконечная вера тренера в Гуарирапу. У него кроме напора почти ничего нет. Койта в форма - на лавке. Но есть и позитив. Сегодня не раздражал Пьянич. Обляков пока не устал тоже прилично выглядел. Абос конечно красавчик. Очень быстро принимает решения. Есть правда проблемы в организации позиционной игры. Но это поправимо. Две подряд игры с Динамо многое покажут. А пока ЦСКА потихоньку поднимается наверх.
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:15
Мои поздравления армейцам!!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:13, ред.
Были мысли....В каком состоянии ЦСКА предстанет после паузы для сборных? (Вчерашний разгром Локомотива тому подтверждение.)..... Как справится без ставшим ключевым игроком Матвея Кисляка? Некоторые опасения действительно были, но армейцы развеяли их своей игрой.
Не дали не одного шанса Динамо. Ромб Николич нравится все больше и больше..
Комиссарио
Комиссарио
вчера в 22:09
Скотился Локомотив на 6 место, через неделю еще Зенит их раздавит а Цска с победой
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:53
Спасибо мой старинный Дружище Олег, как всегда тебе ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ и удачи по жизни..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:48
Хорошего вечера Эдуард Григорьевич!

Лови Дед поздравок!)
С победой!)
Будь здрав!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:48
Интересненько и живенько весь матч.
Причём, "интересненько" - это только к футболёрам ЦСКА, а, вот, "живенько" - к обеим командам.
Периодически, на мой взгляд, атака армейцев играла быстро, разнообразно, с творческим подходом к завершению. Но не всё в концовках получалось
Махачкала пыталась высоко прессинговать, и им частенько удавалось срывать атаки красно-синих, но не более.
В конце 2-го тайма ЦСКА всё таки "додавил".
В целом все 90+ минут не зря провёл перед экраном телевизора.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:46
Химки и ЦСКА дома одержали победы 2:0. Хороший день!!!
Игоря Акинфеева с очередным сухарём.
Capral
Capral
вчера в 21:45
Армейцев с победой!!!!!!! Отрезками, неплохо ЦСКА комбинировал, обострял. В 1-м тайме понравилась комбинашка, которая, к сожалению не закончилась взятием ворот... Вобщем, ЦСКА в гонке и это радует!!! С победой, Легендарную Команду Лейтенантов!!!!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:45
Смотрел ЦСКА на фоне Динамо. Вертикальный силовой футбол армейцев и кружевная комбинационная атака динамовцев. Что будет через неделю? Чья тактика принесёт успех? Отдаю предпотчение ЦСКА.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:40
С победой ЦСКА. С заслуженной победой.
Гость
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