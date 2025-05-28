Тикнизян может остаться в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что в клуб не поступало официальных предложений по полузащитнику сборной Армении Наиру Тикнизяну.
На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.
В свою очередь, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что Тикнизян может остаться.
У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит своё выступление за «Локомотив». Если он принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» хочет подписать Тикнизяна.