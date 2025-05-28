Тикнизян может остаться в «Локомотиве»

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вчера, 14:57

Спортивный директор «Локомотива» сообщил, что в клуб не поступало официальных предложений по полузащитнику сборной Армении .

На данный момент официальной бумаги по Тикнизяну в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.

В свою очередь, главный тренер «Локомотива» заявил, что Тикнизян может остаться.

У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит своё выступление за «Локомотив». Если он принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» хочет подписать Тикнизяна.