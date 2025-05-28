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Сулейманов, скорее всего, покинет «Локомотив»

вчера, 13:04

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, сообщил, что игрок может покинуть клуб.

Есть понимание, что следующий сезон с высокой долей вероятности мы проведём в другом клубе. Скорее всего, это будет арендное соглашение.

Контракт Сулейманова с «Локомотивом» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний форвард провёл 40 матчей, в которых забил 7 мячей, отдал 2 голевых передачи и получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подпишет полузащитника «Химок» Лукаса Веру.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 13:15
Игроку надо играть. Это правильное решение
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