«Локомотив» хочет усилить ряд позиций

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о комплектовании команды.

Понятно, что каждому тренеру хочется видеть качество в составе. Есть ряд позиций, которые мы хотим усилить. Но мы хорошо понимаем, что в наших реалиях соотношение «цена — качество» особенно важно: это должен быть игрок, который действительно сможет продвинуть команду вперёд за счёт своего потенциала.

Нет смысла приглашать условного легионера, если приоритет будет отдаваться нашему воспитаннику, российскому футболисту. Мы не раз говорили: задача клуба — строить российскую команду. Приоритеты селекции направлены именно в эту сторону.

О конкретных позициях говорить некорректно — это могут прочитать и футболисты, которые сейчас конкурируют, работают. Мы поблагодарили всех за этот сезон. Он был действительно сложным. Но главное — ребята полностью отдались тренировочному процессу.